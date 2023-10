ΜΕΓΑ: Η ηγέτιδα του κλάδου Προσωπικής Υγιεινής πρωταγωνιστεί στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υιοθετώντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, μέσα από το στρατηγικό πρόγραμμα Act Green, η ΜΕΓΑ έχει εστιάσει στη συστηματική μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (πρώτες ύλες, συσκευασίες, αναλώσιμα, νερό κλπ.), στη μείωση του παρθένου πλαστικού και στη χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας, στην 100% χρήση πράσινης ενέργειας, στη βέλτιστη αξιοποίηση των αποβλήτων των παραγωγικών διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο πάντα ένα θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.- Πράσινο Πιστοποιητικό – Εγγυήσεις Προέλευσης 100% Πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία έχει λάβει το Πράσινο Πιστοποιητικό, που διασφαλίζει ότι το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύεται προέρχεται σε ποσοστό 100% από Σταθμούς Παραγωγής Πράσινης Ηλεκτρικής Ενέργειας.- Πιστοποίηση FSC® & PEFC. Η ΜΕΓΑ έχει πιστοποιηθεί με τα πρότυπα αειφορικής διαχείρισης FSC® (Forest Stewardship Council®) και PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκινάει από το δάσος και συνεχίζεται με αυστηρές προδιαγραφές στα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, εξασφαλίζοντας για τους τελικούς καταναλωτές τη σιγουριά ότι αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.- Πιστοποιητικό Αειφορίας CHEP, ένα Πιστοποιητικό Βιωσιμότητας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση ενός Βιώσιμου Μοντέλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Μέσω του πιστοποιητικού αυτού, η ΜΕΓΑ ενισχύει σημαντικά την συμβολή της στην εξοικονόμηση δασικών πόρων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς επίσης και των αποβλήτων.- Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL). H ΜΕΓΑ κατέχει τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill, σε επίπεδο «Platinum», καθώς εντός του έτους 2021 η μονάδα παραγωγής μας πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.- 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες και αύξηση χρήσης σακουλών από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 30%, σε συνεργασία με πιστοποιημένους προμηθευτές για χρήση ανακυκλωμένου πιστοποιημένου υλικού, με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου RecyClass, του σημαντικότερου πιστοποιητικού ιχνηλασιμότητας πλαστικών, με διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα αξίας.- Πιστοποίηση Rafcycle - Ανακύκλωση Ταινιών Σιλικόνης. Η ΜΕΓΑ είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ανακύκλωσης των ταινιών σιλικόνης που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των μηχανών. Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε το 2021 και πραγματοποιείται στα πλαίσια της αποδοτικότερης διαχείρισης των παραγόμενων παραπροϊόντων, ενώ το 2022 ανακυκλώθηκαν 42 τόνοι σιλικινόχαρτου.- ISO 14064-1 (Σύστημα μέτρησης Ανθρακικού Αποτυπώματος)- ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)- ISO 50001 (Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας)- ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία)Βάζοντας τον πήχη πάντα ψηλά, η ελληνική εταιρεία έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί με επιπλέον ευρωπαϊκά, ιδαίτερα αυστηρά πιστοποιητικά, που υπογραμμίζουν περαιτέρω τη δέσμευση και τήρηση των αρχών της μέγιστης προϊοντικής ασφάλειας και τον σχεδιασμό προϊόντων με υψηλή μέριμνα για το περιβάλλον.- Πιστοποιητικό COSMOS- Standard και and Beauty Standard της Soil Association για την πιστοποίηση των βιολογικών και των φυσικών προϊόντων καλλυντικών, που διασφαλίζουν ότι η διαδικασία διαχείρισης ενός προϊόντος από το «χωράφι στο ράφι» έχει τύχει δίκαιης μεταχείρισης (treated fairly).- Πιστοποιητικό GOTS, το οποίο ορίζει υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλο το μήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Επίσης περιέχει και κοινωνικά κριτήρια.- Πιστοποιητικό OEKO-TEX® Standard 100, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πιστοποίηση για όλα τα στάδια παραγωγής παραγωγής προϊόντων της ΜΕΓΑ, όπως βρεφικές πάνες Babylino, σερβιέτες – σερβιετάκια EveryDay, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν δεν περιέχει βλαβερές χημικές ουσίες.Με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως βασικό άξονα της στρατηγικής της, η 100% ελληνική εταιρεία - ηγέτης στον τομέα της, συνεχίζει με συνέπεια να ενώνει τις δυνάμεις της με τη διεθνή κοινότητα, να αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες ESG και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία.