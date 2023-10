Discover your way με το Πλαίσιο, στις Ημέρες Καριέρας 2023 και γίνε ο επόμενος #plaisiopeople

Ανεξάρτητα αν θέλεις να ξεκινήσεις την επαγγελματική σου διαδρομή ή αν σκέφτεσαι μια αλλαγή στην καριέρα σου, τ, στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει το kariera.gr, για να μιλήσει μαζί σου, να σου δείξει πως είναι να είσαι μέλος μιας ομάδας 1.500 ανθρώπων και να σχεδιάσετε μαζί το επόμενο σου βήμα, ως μέρος των #plaisiopeople., όπου μπορείς να ενημερωθείς για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στους τομείς της τεχνολογίας, του Product Management, του Coding, του Marketing, του Customer Service και του Design, τομείς που το Πλαίσιο βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα.Το Πλαίσιο είναι μια ελληνική εταιρεία, από τις πλέον πολυβραβευμένες (5η πιο αξιοθαύμαστη της Ελλάδας 2023 από το Fortune Greece, UX-CX Brand of the Year 2023, Digital Brand of the Year 2022), η οποία επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με στόχο να συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως κορυφαίος εργοδότης επιλογής.Ετοιμάσου για μια χαλαρή, out of the box συζήτηση που θα σε βάλει στο #plaisiovibe και μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να ξεκινήσεις άμεσα στη θέση που πάντα ονειρευόσουν και να λάβεις και ένα μοναδικό δώρο από το Πλαίσιο, για να ξεκινήσεις την καριέρα σου.