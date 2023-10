Ο Πρόεδρος της Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Branderburger, βραβεύει μαθητές του CTY Greece

Οι τελετές απονομής βραβείων τουπραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε όλα τα παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου που πέτυχαν στις εξετάσεις του Κέντρου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023., κος Martin Brandenburger, έδωσε το παρών στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης που έλαβε χώρα την 1η Οκτωβρίου 2023 στο Κολλέγιο Ανατόλια, απονέμοντας 13 βραβεία σε παιδιά Γυμνασίου. «Από το 2014 υποστηρίζουμε με συνέπεια του έργο του CTY Greece, ενθαρρύνοντάς τους μαθητές και τις μαθήτριες του Κέντρου να ανακαλύψουν νέες ακαδημαϊκές προκλήσεις και προοπτικές εξέλιξης, διασφαλίζοντας τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη μάθηση», επεσήμανε ο Martin Brandenburger, ο οποίος ευχήθηκε καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά.Εδώ και 10 χρόνια, η Lidl Ελλάς ενισχύει το Κέντρο για Χαρισματικά - Ταλαντούχα Παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια / CTY Greece, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες με εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες από κάθε βαθμίδα να λάβουν υποτροφία για να παρακολουθήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που εμπνέουν και συναρπάζουν.σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από την Ελλάδα, που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος της συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου, έχοντας προσφέρειΠαράλληλα, η Lidl Ελλάς καλύπτει το κόστος συμμετοχής τους στα θερινά προγράμματα του CTY Greece, ενώ έχει υποστηρίξει δράσεις ενημέρωσης για το κέντρο, καθώς και τη δημιουργία ειδικού μαθήματος “Nutrition: Highway to Health” με θέμα τη χημεία των τροφίμων και τις αρχές της υγιεινής διατροφής.Το Center for Talented Youth (CTY) Greece του Κολλεγίου Ανατόλια ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, και είναι μέλος του European Council for High Ability (ECHA). Σύμβουλος του CTY Greece είναι το Center for Talented Youth του διεθνούς φήμης Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Το CTY Greece προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον κόσμο να καλλιεργήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εξωσχολικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες μάθησης και γνώσης τους.Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιλέγονται μέσα από εξετάσεις ανάδειξης ταλέντου. Συνολικά στις εξετάσεις έχουν συμμετάσχει πάνω από 16.000 μαθητές και μαθήτριες, ενώ περισσότεροι από 7.500 μαθητές και μαθήτριες από Γ΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα τα προγράμματα του CTY Greece (ημερήσια, Σαββατοκύριακου, online και θερινά). Συνολικά, περισσότερα από 1.600 παιδιά έχουν λάβει υποτροφία με βάση το οικογενειακό τους εισόδημα για τα θερινά προγράμματα που προσφέρει το CTY Greece, ενώ περισσότεροι από 1.500 καθηγητές, καθηγήτριες και δάσκαλοι, δασκάλες από 150 διαφορετικά σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν λάβει μέρος στα δωρεάν επιμορφωτικά εργαστήρια, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.