Το Lidl Plus φέρνει όλη τη μαγεία των αγαπημένων μας ηρώων μέσα από έναν μαγικό διαγωνισμό

Το Lidl Plus φέρνει όλη τη μαγεία των αγαπημένων μας ηρώων με έναν μοναδικό διαγωνισμό, ο οποίος δίνει την ευκαιρία σε 10 τυχερούς χρήστες της εφαρμογής να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας και να διεκδικήσουν ο καθένας ένα ταξίδι για 4 άτομα στη Disneyland στο Παρίσι, αξίας 5.000€!Συγκεκριμένα έως και το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 οι χρήστες του Lidl Plus που θα κάνουν τα ψώνια τους σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο παίρνουν 1 συμμετοχή για κάθε 25€ αγορών και άνω. Στέλνοντας τη συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής, μπαίνουν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα ταξίδι για 4 άτομα στη Disneyland στο Παρίσι, το οποίο περιλαμβάνει έξοδα μεταφοράς, διαμονής σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και εισόδου.Όσες περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώσει κάθε πελάτης, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσει στην τελική κλήρωση. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό καθώς και τους όρους & προϋποθέσεις στο lidlplus.gr. Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store , το Google Play ή το Huawei AppGallery , κάντε γρήγορα και εύκολα εγγραφή και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό για να απολαύσετε τα πιο ξεχωριστά δώρα!Επισκεφθείτε τη Lidl Ελλάς και στα:

