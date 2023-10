Η ΙΚΕΑ παρουσίασε σε μία γιορτή για τη δημιουργία το νέο εταιρικό της αφήγημα

Χριστίνα Καράμπελα, Κοινωνιολόγος, Διευθ. Σύμβουλος qed social and market research, Πρόεδρος Action Aid Ελλάς και Συγγραφέας Γιώργος Παντέρης, IKEA Range Executive & Σάββας Πούμπουρας Ειρήνη Σδράλλη, Visual Merchandiser Executive & Σίσσυ Χρηστίδου

Έφη Πετροπούλου, In store IFB Manager & Λυδία Παπαϊωάννου Πάρις Χρανιώτης, Marketing Communication Leader & Μίνα Μπιράκου

Ομαδική φωτογραφία

Σε μια πραγματική γιορτή της δημιουργίας, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το «Μανιφέστο» της ΙΚΕΑ και τη νέα της υπόσχεση «Μαζί, δημιουργούμε νέες δυνατότητες» αλλά κυρίως να εμπνευστούν για να συνεχίσουν να δημιουργούν σε κάθε πτυχή της δικής τους καθημερινής ζωής.Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η κα Άντα Γιαννεσκή, Communications Director IKEA, υποδέχθηκε και καλωσόρισε τους καλεσμένους ανοίγοντας τη συζήτηση με μια αναφορά στις καινοτόμες ιδέες ΙΚΕΑ που άλλαξαν τον χώρο της επίπλωσης και της διακόσμησης διαχρονικά: «Η ΙΚΕΑ δημιούργησε ένα νέο μοντέλο στον χώρο της επίπλωσης με τις επίπεδες συσκευασίες, το κλειδί allen και τη συναρμολόγηση των επίπλων, που γρήγορα έγιναν σύμβολο συνδημιουργίας και χαράς, για να δώσει λύσεις και να εμπνεύσει τον κόσμο να δημιουργήσει μία καλύτερη καθημερινή ζωή. Σήμερα συνεχίζουμε να δημιουργούμε και να προσφέρουμε συνεχώς νέες δυνατότητες μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας».Στη συνέχεια, η κα Χριστίνα Καράμπελα, Κοινωνιολόγος, Διευθ. Σύμβουλος qed social and market research, Πρόεδρος Action Aid Ελλάς και Συγγραφέας ανέλυσε, υπό το πρίσμα των ρόλων που υπηρετεί, τι είναι δημιουργία και ποια είναι η εκδοχή της IKEA για τη δημιουργικότητα.Οι ομάδες των Range & Sales, IKEA FOOD, Communication & Interior Design και Marketing τμημάτων πήραν τη σκυτάλη και μίλησαν με τον δικό τους τρόπο και από τη δική τους σκοπιά για τον ρόλο της δημιουργίας στο κάθε τμήμα, για τα προϊόντα ΙΚΕΑ, την επικοινωνία, την εσωτερική διακόσμηση και την εστίαση και πώς όλα αυτά συμβάλλουν στο να επιτευχθεί το όραμα της ΙΚΕΑ, δηλαδή η καλύτερη καθημερινή ζωή για όλους.Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παντέρης, IKEA Range Executive, συζήτησε με τον Σάββα Πούμπουρα για τον δημοκρατικό σχεδιασμό και τη δημιουργία των προϊόντων ΙΚΕΑ και τις αμέτρητες δυνατότητες που προσφέρουν. Στην παρουσίασή του μεταξύ άλλων τόνισε ότι η ασφάλεια είναι από τις κύριες προτεραιότητες της ΙΚΕΑ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε το νέο σύστημα Anchor and Unlock, μία πρωτοβουλία της ΙΚΕΑ κατά των ανατροπών επίπλων, με σκοπό να κάνει τη ζωή των ανθρώπων στο σπίτι ασφαλέστερη.Η Ειρήνη Σδράλλη, Visual Merchandiser Executive, συζήτησε με τη Σίσσυ Χρηστίδου για τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων ΙΚΕΑ μέσα από ρεαλιστικά διαμορφωμένα δωμάτια και διαμερίσματα στον μοναδικό εκθεσιακό χώρο των καταστημάτων που δίνουν έμπνευση και λύσεις στους πελάτες ΙΚΕΑ.Με τη βοήθεια της Λυδίας Παπαϊωάννου και της Έφης Πετροπούλου, In store IFB Manager, από την ΙΚΕΑ, αναδείχθηκαν όλα όσα συμβαίνουν στο εστιατόριο της ΙΚΕΑ, που πλέον θα βασίζεται περισσότερο στις plant-based γεύσεις, αλλά και θα έχει σαν κύριο μέλημα τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.