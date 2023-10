bwin και ΕuroLeague: Στα παρκέ της Ευρώπης με τους κορυφαίους!

Κλείσιμο

Η EuroLeague επέστρεψε και η σεζόν προμηνύεται ακόμα πιο συναρπαστική από την περσινή! Η bwin θα είναι εκεί στο πλευρό των κορυφαίων ομάδων, των κορυφαίων αθλητών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αποτελώντας τον Επίσημο Εθνικό Χορηγό της διοργάνωσης.Η preseason της φετινής EuroLeague ήταν άκρως εντυπωσιακή! Οι ομάδες παρουσιάζονται ενισχυμένες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτές που θα βρεθούν στο Final Four. Η χρονιά που έρχεται θα είναι challenging για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που καλούνται να αποτυπώσουν και στα παρκέ πως το ρόστερ που διαθέτουν είναι για μεγάλα πράγματα.Ο Ολυμπιακός με κεκτημένη ταχύτητα από την περσινή σεζόν, μπήκε δυνατά, κατέκτησε το Super Cup, τον πρώτο τίτλο της χρονιάς κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο παίζοντας απολαυστικό και πολύ γρήγορο μπάσκετ. Εντυπωσιακός στην άμυνα, κάτι που δίχως άλλο θα είναι η «βάση» για φέτος κι αποτελεί το σήμα κατατεθέν της ομάδας. Ο MVP της περσινής διοργάνωσης, Σάσα Βεζένκοφ μετακόμισε στο ΝΒΑ, ο Σλούκας φόρεσε τα πράσινα και οι Πειραιώτες με στοχευμένες κινήσεις κάλυψαν τα κενά και στοχεύουν στο τρίτο διαδοχικό Final Four. Οι επιστροφές των Μιλουτίνοφ και Γκος συγκέντρωσαν τα βλέμματα στην «ερυθρόλευκη» preseason, σε ένα σύνολο με σταθερό «κορμό».Extreme make over από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφερε στον πάγκο του έναν εκ των κορυφαίων προπονητών, τον Εργκίν Αταμάν, με την back-to-back κατάκτηση της EuroLeague με την Εφές. Παράλληλα προχώρησε στην απόκτηση έντεκα παικτών! Παίκτες όπως ο Σλούκας, ο Ερνανγκόμεθ, ο Λεσόρ, ο Βιλδόσα, σε συνδυασμό με τις επιστροφές του Μήτογλου και του Παπαπέτρου, είναι αυτοί που θα βοηθήσουν το «τριφύλλι» να επιστρέψει σε υψηλά στάνταρ.Δεν είναι όμως μόνο οι «αιώνιοι» που παρουσιάζονται ενισχυμένοι. Η Μονακό εντυπωσίασε με τη μεταγραφή του All Star NBAer, Κέμπα Γουόκερ, αλλά και τη διατήρηση του εξαιρετικού περσινού κορμού. Η Μπαρτσελόνα αποτέλεσε την ομάδα που έφερε και πάλι στην Ευρώπη τον Βίλι Ερνανγκόμεθ, ενώ στα μπλαουγκράνα ντύθηκε και ο πρώην NBAer, Τζαμπάρι Πάρκερ. Μεγάλο come back για τον Φακούντο Καμπάτσο στην Ρεάλ Μαδρίτης, που θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα. Ο MVP της Μπαρτσελόνα, Νίκολα Μίροτιτς θα φορά τα ερυθρόλευκα της Μιλάνο.Ένας «μαραθώνιος» πολλά υποσχόμενος με τον ο δρόμο για το Βερολίνο να είναι μακρύς και δύσκολος. Εξάλλου, από τη φετινή σεζόν το σύστημα θα είναι διαφορετικό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης θα διεξαχθούν αγώνες Play-In, ώστε να προκύψουν μέσω αυτών οι δύο τελευταίες ομάδες της οκτάδας των Playoffs.Την τελευταία πενταετία η bwin έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τη Euroleague Basketball, αποτελεί τον Επίσημο Εθνικό Χορηγό των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων μπάσκετ: Turkish Airlines EuroLeague και BKT EuroCup.21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ