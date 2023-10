Τάμτα - Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης - Μαριάννα Λάτση - Γιώργος Αρσενάκος

Νίκος Απέργης & Μαλού – «Πόσο Πόσο»Κωνσταντίνος Αργυρός – «Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’ Αφήνω» & «Ελπίδα»ZAF – «Πες»Thug Slime & FY & Τάνια Μπρεάζου – «Μέσα Σου»FY & Kings – «Macarena»Αντώνης Ρέμος – «Να Ξαναμετρήσω» & «Πόσο Θέλω» με Mente FuerteAndrew Lambrou – «Break Α Broken Heart» με KlavdiaΑφιέρωμα στην Ελεάνα Βραχάλη: Πέγκυ Ζήνα – «Ανατροπή», «Τρέξε», «Είμαι Εδώ», «Ρώτησα»Αναστάσιος Ράμμος – «Για Μένα Βράδιασε»Ήβη Αδάμου – «Ρίξε Με»Λένα Ζευγαρά – «Ας Τα Λέμε Καλά»Ελένη Φουρέιρα – «Κόλλημα» & «El Telephone» με FY και Mente FuerteΓιώργος Λιβάνης – «Σεντόνι»Έλλη Κοκκίνου – «Μου ‘Χει Στοιχήσει» & «Θέλω Τόσα Να Σου Πω» με Νίκο ΑπέργηΚατερίνα Λιόλιου – «Η Δική Μου Η Τρέλα» με Στέλιο & Άγγελο ΔιονυσίουΚαίτη Γαρμπή – «Ασφαλώς Και Μπορώ» & «Χαμένα» με Κωνσταντίνο ΑργυρόΠέτρος Ιακωβίδης – «Σήκωσε Το Τηλεφώνo» & «Αχ Καρδούλα Μου» με EvangeliaΧριστίνα Σάλτη – «Παράλληλη Αγάπη»Δέσποινα Βανδή – «Ένα Τσιγάρο Διαδρομή», «Η Γη Και Η Σελήνη» με Josephine & «Ya Habibi» με KingsΌλους αυτούς του μήνες, η Panik κυκλοφόρησε, τα οποία έκαναν, σημειώνοντας διαμαντένιες, πολυπλατινένιες και χρυσές πωλήσεις και βρέθηκαν στιςόπου μετρούν. Παράλληλα, η Panik έχει: συγκεκριμένα είναι η no1 δισκογραφική εταιρεία με διαφορά άνω των 10 μονάδων από τη δεύτερη, ενώ για περίπου 40 από τις 57 εβδομάδες της χρονιάς, είχε το no1 τραγούδι στο IFPI Official Airplay Chart by Media Inspector.Το Panik Concert 2023, με μεγάλο χορηγό το opaponline.gr, , ενώ τηέκανε οΤαπαρουσίασε η, που έκανε μοναδικές συνεντεύξεις με τους καλλιτέχνες μετά τα acts τους.Ακολούθησε, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν premium cocktails από το Bacardi.Το Panik Concert 2023 by opaponline.gr Δείτε στο video αποσπάσματα από τα acts:Μεγάλος χορηγός:Το Panik Concert επέστρεψε γι’ άλλη μια χρονιά μαζί με το opaponline.gr , τον προορισμό διασκέδασης που μπορείς πραγματικά, όπου και αν είσαι, να έχεις μαζί σου.Χορηγοί:Το Bacardi είναι το πιο πολυβραβευμένο ρούμι στον κόσμο. Παλαιωμένο κάτω από τον Ήλιο της Καραϊβικής, σε προκαλεί να βρεις τον ρυθμό σου! Φτιάξε ένα Bacardi Mojito και Do What Moves You! Απολαύστε Υπεύθυνα!Ο Οίκος Κοσμημάτων Anatol φέρνει τη λάμψη σε κάθε event με φαντασμαγορικά κοσμήματα ντυμένα με υψηλής ποιότητας διαμάντια. Μαζί με τα λαμπερά αστέρια της Panik, αστράφτει ακόμα περισσότερο, θυμίζοντας σε όλους πως κάθε στιγμή της ζωής είναι μοναδική, όπως και κάθε κόσμημα.Χορηγός επικοινωνίας: