2 Τόνους Απορριμμάτων αφαίρεσαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen – Europcar από την παραλίας Βάρκιζας

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και η Kinsen – Europcar, βρέθηκαν σε κοινή δράση και με σύνθημα «Clean and Green is Our Dream” άφησαν το θετικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα καθαρίζοντας την ακτή και τον βυθό της πολυσύχναστης Παραλίας Βάρκιζας. Η πολύ επιτυχημένη ομαδική εθελοντική δράση είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση συνολικά 2 τόνων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.