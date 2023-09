Η HELLENiQ ENERGY για ακόμη μια χρονιά επιβραβεύει την Αριστεία

, στο πλαίσιο τουτο οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ολοκλήρωσε τον 15ο κύκλο επιβραβεύσεων αριστούχων αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, που διαμένουν στους όμορους στις εγκαταστάσεις της Δήμους του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Μακεδονίας.Οι αριστούχοι, που βραβεύτηκαν, κατόρθωσαν να επιτύχουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2023.Σε τρεις τελετές βράβευσης που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στην Αθήνα, στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη και στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη στην Κοζάνη, η HELLENiQ ENERGY απένειμε επαίνους και χρηματικά έπαθλα σε 360 αριστούχους αποφοίτους από τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων του Θριασίου Πεδίου, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα, Κορδελιού-Εύοσμου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και του Δήμου Κοζάνης.Τις τελετές βράβευσης τίμησαν με την παρουσία τους, η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, βουλευτές, Ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι Δήμαρχοι του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης, εγκωμιάζοντας τις επιδόσεις της νέας γενιάς.Την HELLENiQ ENERGY εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Παπαθανασίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Σιάμισιης και πλήθος στελεχών της Διοίκησης του Ομίλου. Οικοδεσπότες των τελετών ήταν η Λίλα Κουντουριώτη και ο Λάμπρος Φισφής.Η μεγάλη έκπληξη της εκδήλωσης στην Αθήνα ήταν η εμφάνιση του κορυφαίου Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά, ο οποίος βράβευσε αριστούχους του Θριασίου Πεδίου, δείχνοντας έτσι τη έμπρακτα τη στήριξη του στη νέα γενιά.Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει σταθερά τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την κοινωνία σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και βιωσιμότητας. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά, o Όμιλος έχει βραβεύσει συνολικά περισσότερους από 4.300 απόφοιτους από 34 Γενικά και 16 Επαγγελματικά Λύκεια, στους οποίους προστίθενται ακόμα οι 360 αριστούχοι της φετινής χρονιάς και οι οποίοι θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Επιπρόσθετα, μέσα στο καλοκαίρι, η HELLENiQ ENERGY στο πλαίσιο του Προγράμματος «Proud of Youth», απένειμε 22 υποτροφίες σε αριστούχους τελειόφοιτους και απόφοιτους Πανεπιστημίου, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Ελλάδας.Τα μεταπτυχιακά προγράμματα αφορούν τομείς συναφείς με τη δραστηριότητα της HELLENiQ ENERGY, όπως οι τομείς Μηχανικής και Ενέργειας, Οικονομίας και Διοίκησης, Επιστημών του Περιβάλλοντος και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Από την έναρξη του Προγράμματος Υποτροφιών έως σήμερα, έχουν δοθεί συνολικά 292 υποτροφίες.

Ο κ. Γιάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELLENiQ ENERGY, κατά την ομιλία του

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, απονείμει τα βραβεία στις «Πρώτες των Πρώτων» του Θριασίου Πεδίου

Η κα Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων απονείμει βραβεία σε αριστούχους του Θριασίου Πεδίου

Με το Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης Proud of Youth, η HELLENiQ ENERGY δεσμεύεται να βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς προσφέροντας ενέργεια για να συνεχίσει να κυνηγά τα όνειρά της και να κατακτά τους στόχους της.«Η HELLENiQ ENERGY, ως ένας ιστορικός ενεργειακός Όμιλος με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς, στηρίζει διαχρονικά, όχι μόνο τους νέους στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, αλλά βρίσκεται αδιαπραγμάτευτα δίπλα στη νέα γενιά της πατρίδας μας. Ενισχύει με πράξεις τη διεύρυνση των πνευματικών της οριζόντων, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, επιβραβεύει την προσπάθεια και την αριστεία και προσφέρει ευκαιρίες φοίτησης σε κορυφαία πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.»«Στην HELLENiQ ENERGY, στηρίζουμε τις προσπάθειές των νέων ανθρώπων, τιμώντας με πράξεις τα επιτεύγματά τους. Απόδειξη αυτού είναι το Πρόγραμμα «Proud of Youth», στο πλαίσιο του οποίου ο Όμιλος έχει επενδύσει την τελευταία δεκαετία πάνω από 15 εκ. ευρώ στη νέα γενιά, τροφοδοτώντας με ενέργεια τα όνειρα της. Η HELLENiQ ENERGY θα συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό να επιβραβεύει σταθερά την προσπάθεια, την εργατικότητα και το ζήλο για γνώση και προσωπική εξέλιξη. Ως Όμιλος, στόχος μας είναι να θέτουμε τις βάσεις για ένα ελπιδοφόρο αύριο στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και στη χώρα συνολικά. Σας συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου!»«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατάφεραν και αρίστευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα μεγάλο μπράβο στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που στηρίζουν με κάθε τρόπο την προσπάθεια των παιδιών και φυσικά στην HELLENiQ ENERGY, που 15 χρόνια τώρα μέσα από το Πρόγραμμα «Proud of Youth», βοηθάει έμπρακτά τους νέους και τις νέες στο ξεκίνημα της ακαδημαϊκής τους διαδρομής. Για άλλη μια χρονιά, επιβραβεύσαμε την προσπάθεια, την συνέπεια, την αριστεία. Και η επιτυχία αυτή είναι το πρώτο δείγμα γραφής για τους νέους μας, ότι έχουν την ικανότητα να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Γι’ αυτό ως Πολιτεία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία και να δημιουργούμε συνεχώς τις προϋποθέσεις, ώστε όλοι τους κατακτούν τους στόχους και τα όνειρα τους».