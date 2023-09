Με 17 βραβεία και 1 Top Rated η METRO ξεχώρισε στις απονομές των Supermarket Awards 2023

Κλείσιμο

Ένα Top Rated, έξι Gold, έξι Silver, 5 Bronze βραβεία, και μία κορυφαία Τιμητική Διάκριση απέσπασε η METRO στην τελετή απονομής των Super Market Awards 2023!Για άλλη μία χρονιά, η METRO (My market, METRO Cash & Carry) ξεχώρισε με πολλές και σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες οφείλονται στις ομάδες που σχεδιάζουν και υλοποιούν σημαντικά έργα. Δράσεις, πρωτοβουλίες, συνεργασίες, ψηφιακά έργα και κοινές ενέργειες, των My market και της εταιρείας, επιβραβεύθηκαν από το θεσμό των Supermarket Awards, μία διοργάνωση με σταθερά υψηλό επίπεδο συμμετοχών από όλες τις εταιρείες του κλάδου.Αναλυτικότερα τα βραβεία της εταιρείας:GOLD• Ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ με την υποψηφιότητα eshop My market + Υπηρεσία Speedy• Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα / Last Mile Delivery με την υποψηφιότητα: Ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος• Direct Διαφήμιση & Προώθηση με την υποψηφιότητα: Προσωποποιημένες Επικοινωνίες & Promos• Κοινές Ενέργειες CSR με την υποψηφιότητα: Fabric Republic + Skip (Unilever)• Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας / Άλλες Υπηρεσίες με την υποψηφιότητα: Metro Connect – Από το σύννεφο στο ράφι• Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα με την υποψηφιότητα: X-VAN Real Time EDI (συνεργασία με Impact, ΚΡΙ ΚΡΙ)SILVER• Συνεργασία με Τοπικούς Παραγωγούς με την υποψηφιότητα: Καινοτόμες Φρουτοσαλάτες χωρίς τεχνητά συντηρητικά σε συνεργασία ΕΜΠ