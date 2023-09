Παγκόσμια διάκριση για τη γυναικεία Ομάδα Συνεργασίας της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στον Παγκόσμιο Τελικό του Διαγωνισμού F1 in Schools στη Σιγκαπούρη

Κλείσιμο

Συνολικά 1.800.000 μαθητές συμμετείχαν στον Διαγωνισμό F1 in Schools, 29.000 σχολεία διεκδίκησαν την πρόκριση και μόλις 68 Ομάδες κατάφεραν να προκριθούν και να συμμετάσχουν στον Παγκόσμιο Τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη!Οι παραπάνω διακρίσεις συνεχίζουν τη σταθερή και επιτυχημένη πορεία των Μαθητικών Ομάδων της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στονμαθητικό διαγωνισμό F1 in Schools που τα τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει κορυφαία βραβεία τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μαθητικές Ομάδες των Σχολείων τα τελευταία χρόνια έχουν διακριθεί με εξαιρετικά σημαντικές επιτυχίες και πρωτιές τόσο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό F1 in Schools όσο και στον Παγκόσμιο Τελικό κατακτώντας Βραβεία όπως το Βραβείο Digital Media (2022), το Βραβείο Γρηγορότερου Αυτοκινήτου (2019), το Βραβείο Team Identity Award (2017) καθώς και υψηλές θέσεις στην πρώτη δεκάδα.Θερμές ευχαριστίες στους Χορηγούς και στους Υποστηρικτές της Μαθητικής Ομάδας: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ADVIDEA, BOSE, ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, ELECTROVAM, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, SIEMENS, ACCELERATE GROWTH, APOSTO, AUDI, AVIS, BIC, GARAGE, RAFARM, ALTHOM, AUTOHELLAS HERTZ, MEGA VENOCARE.