Δήλωσε συμμετοχή στο Project Future, εξειδικεύσου και βρες μια θέση στην αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, δίνει σε νέους και νέες πτυχιούχους τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας.Περισσότεροι από 5.000 νέοι και νέες έχουν εκπαιδευτεί στους προηγούμενους 9 κύκλους ενώ πάνω από 2.700 απόφοιτοι έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας, με τη διαδικασία των προσλήψεων να είναι σε εξέλιξη.Έως τις 3 Οκτωβρίου, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο www.projectfuture.gr , και να επιλέξουν έναν από τους 7 πυλώνες εκπαίδευσης:1. Project Management with Agile Specialization by Code.Hub2. Business Intelligence & Data Engineering by Code.Hub3. Tourism - Front Office Certificate by BCA4. HRM Academy by AUEB5. Digital Marketing & e-commerce by EY6. Banking Consulting by Accenture7. Mobile Development with C# by Natech.