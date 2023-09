Νέα σεζόν με εμπλουτισμένο περιεχόμενο στο Vodafone TV

Τώρα διαθέσιμοΟ Phil Lord και ο Christopher Miller, τα δημιουργικά μυαλά πίσω από τις ταινίες «The Lego Movie» και «21 Jump Street», συμμετέχουν με τα μοναδικά ταλέντα τους σε ένα νέο όραμα για ένα διαφορετικό Σύμπαν του Spider-Man, με ένα πρωτοποριακό οπτικό στιλ που είναι το πρώτο στο είδος του. Το «Spider-Man™: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν» παρουσιάζει τον έφηβο από το Μπρούκλιν, Μάιλς Μοράλες και τις απεριόριστες δυνατότητες του Αραχνο-Σύμπαντος, όπου περισσότεροι από ένας μπορούν να φορέσουν τη μάσκα.Τώρα διαθέσιμοΗ σειρά Atlanta, παραγωγής FX, περιστρέφεται γύρω από τον Έρνεστ «Ερν» Μαρκς (Glover), έναν μοναχικό τύπο που επιστρέφει στη γενέτειρά του, στην Ατλάντα της Τζόρτζια (Πολιτεία των Ροδάκινων) έχοντας εγκαταλείψει το Πρίνστον. Ο 4ος κύκλος βρίσκει τον Ερν (Donald Glover), τον Άλφρεντ ‘Πέιπερ Μπόι’ Μάιλς (Brian Tyree Henry), τον Nτάριου (LaKeith Stanfield) και την Βαν (Zazie Beetz) να επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη. Αλλά ιδού η απορία: η Ατλάντα άλλαξε ή αυτοί;Μπορεί και να είναι η μεγαλύτερη απάτη στην αμερικανική αγορά του τελεμάρκετινγκ, μπορεί και να είναι η ιστορία ή ένα χρονικό του τελεμάρκετινγκ γενικότερα, μπορεί να είναι η ιστορία της Αμερικής ή ένας μέρος αυτής, μπορεί να είναι το ντοκιμαντέρ της χρονιάς δια χειρός τωνΤο εξαιρετικά κατατοπιστικό "And Just Like That...The Documentary'' πηγαίνει πίσω από τη σειρά, στα γυρίσματα, στις συνεντεύξεις των συντελεστών και σε εκείνα που δεν φάνηκαν μπροστά από το γυαλί, ενώ στην κατηγορία SEX AND THE CITY universe, δείτε το πολυσυζητημένο φινάλε του «And Just Like That» με ολίγον από Σαμάνθα και…Ελλάδα.Η «» της Γκρέτα Γκέργουικ σε σενάριο της ίδιας και του Νόα Μπάουμπαχ με την Μάργκοτ Ρόμπι στον ρόλο της Barbie και του Ράιαν Γκόσλινγκ στον ρόλο του Κεν, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς και φιγουράρει ήδη στις πρώιμες λίστες με τις προβλέψεις των φετινών Όσκαρ είναι διαθέσιμη προς ενοικίαση στο Vodafone TV και σε καλεί να ανακαλύψεις την άλλη πλευρά του τι σημαίνει να είσαι διαφορετικός σε έναν κόσμο που μοιάζουν όλα ίδια.Διαθέσιμο προς ενοικίαση από 23/9Ένας ιδιαίτερος ληστής έργων τέχνης εγκλωβίζεται σε ένα έξυπνο σπίτι στη καρδιά της Νέας Υόρκης και προσπαθεί να βγει ζωντανός. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τουείναι ένα ιδιόρρυθμο θρίλερ επιβίωσης που έχει για πρωταγωνιστή του έναν εκπληκτικόκαι αυτό είναι το “Inside” σε συμπαραγωγή της Heretic, που καταχειροκροτήθηκε στην Berlinale.Διαθέσιμο προς ενοικίασηθα πρέπει να πείσει έναν… διαφορετικό και συνταξιούχονα γυρίσει στη δράση και να ελευθερώσει έναν Κρυπτονιανό από τη φυλακή αλλά όχι αυτόν που έψαχνε. Άραγε όμως, η μεγάλη αυτή θυσία θα είναι αρκετή για να επανέλθει το σύμπαν; Οτρέχει πιο γρήγορα από το…οτιδήποτε και αυτός είναι ο “The Flash”, στη νέα μεγάλη επιτυχία της DC.Διαθέσιμο προς ενοικίασηΜετά από μια όχι και τόσο παρεξήγηση ημπλέκει με την Ιταλική μαφία. Και εκεί μπαίνει στο παιχνίδι και η. Αυτό είναι (περίπου) το ξεκαρδιστικό “Mafia Mamma” με μεσογειακό αέρα και μπρίο.Διαθέσιμο προς ενοικίασηΈνας Δράκουλας, μα τι Δράκουλας! Οντύνεται με την κάπα του κόμη Δράκουλα και ότι ήθελε προκύψει στο θεότρελο “” με συμπρωταγωνιστή τονΤο Vodafone TV πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά και αγκαλιάζει την ελληνική μυθοπλασία, αφού γίνεται ο αποκλειστικός streaming partner της σειράς, που θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την συχνότητα του Mega την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου. Η σειρά θα διατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα για τους συνδρομητές του Vodafone TV on demand, απ’ ευθείας μετά την προβολή του κάθε επεισοδίου στο Mega, για να μπορούν οι θεατές να την παρακολουθήσουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν και από οποιαδήποτε συσκευή, όπου κι αν βρίσκονται.Λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, λίγο πριν φύγει και η τελευταία αλμύρα από τα ρούχα, δυο back-to-school αφιερώματα επιβάλλονται, και το Vodafone TV ετοίμασε δυο λίστες με ταινίες για όλη την οικογένεια. Ήρωες γνωστοί, ταξίδια στα πιο απίθανα μέρη, φουτουριστικές περιπέτειες, κλασικά αριστουργήματα, σκανταλιάρικα πειράγματα, animation που κλέβουν τις καρδιές, όλα είναι εδώ σε on demand, αλλά και σε δωρεάν διάθεση για να αγαπηθούν ξανά από το κοινό.Αναλυτικά όλοι οι τίτλοι του αφιερώματοςΔωρεάν ταινίες διαθέσιμες στην κατηγορία BACK TO SCHOOL: Fantastic Beasts and Where to Find Them, The Lord of the Rings trilogy, The Goonies, The Lego Batman Movie, The Iron Giant, The Legend of Tarzan, Storks, King Richard, Superman, Pan, BatKid Begins, Sesame Street 50 years of Sunny Days, How Do You Measure a Year?, Corpse Bride, DC League of Super Pets.Πρόσφατες ταινίες διαθέσιμες για ενοικίαση στην κατηγορία VIDEO CLUB: Jurassic Park, Babe, Mummies, Hugo, The Spongebob SquarePants Movie, Dora and the Lost City of Gold, Minions the Rise of Gru, Finding Neverland, The Kite Runner, ET the Extra Terrestrial, Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas, Scott Pilgrim, Ready Player One, Casper, Clifford the Big Red Dog, Puss in Boots, Marcel the Shell With Shoes On, The Flintstones, The Bee Movie, The Addams Family, Roman Holiday​​Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά δυναμικά τον Σεπτέμβρη με το συναρπαστικό, πλούσιο πρόγραμμα της ΕΡΤ γεμάτο νέες σειρές, διασκεδαστικές εκπομπές και τηλεπαιχνίδια.H πολυαναμενόμενη νέα δραματική σειρά, «» έκανε πρεμιέρα στις 4 Σεπτεμβρίου και μας μεταφέρει στα Μάταλα της Κρήτης, με καθημερινά επεισόδια γεμάτα μυστήριο, έρωτα και ανθρώπινες ιστορίες που συγκλονίζουν.H ψυχολογική σειρά μυστηρίου «», σε συνέχεια του, επέστρεψε με δεύτερο κύκλο, πιο συναρπαστικό και ανατρεπτικό, με δυο νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα., ακόμη μια πετυχημένη σειρά της ΕΡΤ «», η οποία είναι διαθέσιμη στο app του ERTFLIX, ενώ σύντομα έρχονται νέα επεισόδια!Για τους λάτρεις των παιχνιδιών,, το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων χωρίς βαθμολογία, όπου οι παίκτες συναγωνίζονται μία ολόκληρη εβδομάδα για το έπαθλο. Special επεισόδια θα υποδέχονται διάσημους καλεσμένους!Όλα τα παραπάνω μαζί με πολλές ακόμα επιλογές σας περιμένουν στο ERTFLIX app.στο NetflixΤέταρτος και φαρμακερός. Οι σεξουαλικές περιπέτειες ήταν μονάχα η αρχή, και τώρα οι ιστορίες τουκαι της παρέας του έρχονται για να επιβεβαιώσουν γιατί το “Sex Education” παραμένει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης της πρόσφατης μνήμης. 21 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Netflix. ​To Vodafone TV, η πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες θέασης για όλους, συνδυάζει μοναδικά και αποκλειστικά το περιεχόμενο της ΗΒΟ, όνταςκαι του καταλόγου του, των ταινιών της Warner σε Α’ Προβολή, ελληνικών ντοκιμαντέρ που πρόσφατα βραβεύτηκαν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης καθώς και τουapp.