My market: Συνεχίζει με 30% στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης στα καταστήματα της Θεσσαλίας

Με αίσθημα ευθύνης και με προτεραιότητα στην ουσιαστική στήριξη των συνανθρώπων μας, από την Δευτέρα 18/09 και για μία εβδομάδα όλα τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης θα πωλούνται στα My market της Θεσσαλίας με 30% έκπτωση.Μαναβική, νωπό κρέας, τυροκομικά, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, είδη πρωινού, λάδι, ζυμαρικά, είδη οικιακής καθαριότητας και πολλά άλλα ανήκουν στις κατηγορίες των προϊόντων που θα προσφέρονται με έκπτωση, με στόχο την έμπρακτη βοήθεια στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται τις τελευταίες εβδομάδες στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες.Η METRO και τα My market από την πρώτη στιγμή της δοκιμασίας βρίσκονται πλάι στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους τους έμπρακτα και ουσιαστικά.Σε συνεργασία με τους πληγέντες Δήμους έχουν πραγματοποιηθεί δωρεές δεκάδων χιλιάδων φιαλών εμφιαλωμένου νερού, αλλά και ειδών πρώτης ανάγκης, τόσο σε αποκλεισμένους κατοίκους, όσο και στους ανθρώπους των καταστημάτων και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφερθεί βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη με όλους τους δυνατούς τρόπους.Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης δήλωσε σχετικά: «H επιστροφή αξίας στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί διαχρονικά για εμάς στρατηγική προτεραιότητα. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη σε όλη την Ελλάδα κα φυσικά στη Θεσσαλία, όπου έχουμε μεγάλη συγκέντρωση καταστημάτων. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των εργαζομένων μας στις πληγείσες περιοχές, αλλά και τους δεκάδες εθελοντές της μεγάλης οικογένειας των My market και της METRO, που από την πρώτη ημέρα δούλεψαν με αυταπάρνηση και ξεπέρασαν τον εαυτό τους για να λειτουργήσουν ξανά τα καταστήματά μας και να διατηρήσουν ενεργή την εφοδιαστική αλυσίδα στον τόπο».