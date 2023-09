Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη – 4 εμπορικά βραβεία & μία τιμητική διάκριση από την «Εξέλιξη Ζωής»

Κλείσιμο

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, σε ένα ξεχωριστό φιλανθρωπικό δείπνο στο Κέντρο ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, η πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, ΓΓ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και Πρόεδρος του UN Global Compact Net Work Greece κυρία, παρέλαβε τιμητική διάκριση από τον φορέα ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ. Πρόκειται για Φορέα κοινωνικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην υποστήριξη, κοινωνική και εργασιακή επανένταξη και αυτονόμηση εφήβων (16-18 ετών) και νεαρών ενηλίκων (18-25 ετών), που προέρχονται από περιβάλλοντα ιδρυματικής περίθαλψης μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικής κατάρτισης, ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και τη συμμετοχή τους σε αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις.Η εκδήλωση ξεκίνησε με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του οργανισμού κυρίανα καλωσορίζει και να ευχαριστεί από καρδιάς τους 130 εκλεκτούς καλεσμένους και υποστηρικτές. Στη συνέχεια, η ομάδα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ απένειμε βραβεία σε 12 ωφελούμενους του οργανισμού ως επιβράβευση για την προσπάθεια και τις επιτυχίες τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-2023, αποδεικνύοντας ότι κάθε παιδί μπορεί να αλλάξει τη ζωή του με τις δικές του δυνάμεις αρκεί να λάβει την κατάλληλη ενδυνάμωση.Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη και προσωπικά η κυρία Ιουλία Τσέτη, στηρίζει ενεργά την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ, δίνοντας στα νέα αυτά ευάλωτα παιδιά, μία πραγματική ευκαιρία ζωής. Η κυρία Ιουλία Τσέτη συγκινημένη παρέλαβε τη συμβολική και τιμητική διάκριση, ενώ δεσμεύθηκε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά και στην ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ, κάνοντας εφικτό το όνειρό τους.Επιπλέον, τέσσερα βραβεία, τα οποία υπογραμμίζουν τον κομβικό ρόλο της InterMed και των προϊόντων της στο κανάλι του φαρμακείου, έλαβε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των Best In Pharmacy Awards και Supplement Awards 2023, που οργάνωσε ο όμιλος BOUSSIAS.Τα Best in Pharmacy Awards με έμφαση στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στα προϊόντα φαρμακείου, στοχεύουν τόσο στο να εμπνεύσουν τον φαρμακευτικό κλάδο, όσο και να κινητοποιήσουν τις επιχειρήσεις για τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των πρακτικών marketing.Αναλυτικά οι διακρίσεις που έλαβε η InterMed SA είναι οι κάτωθι:Η σφραγίδα ποιότητας InterTECH της InterMed, αναδεικνύει την τεχνογνωσία και την έρευνα που ενσωματώνονται σε κάθε προϊόν ξεχωριστά, τονίζοντας τα αντίστοιχα γράμματα της λέξης TECH.Οι βιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη UNI-PHARMA & InterMed, είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ως επίσημοι προμηθευτές των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.