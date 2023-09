Protergia Value Student …και δε θα σε δυσκολέψει ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ!

Το Protergia Value Student

Στη συναρπαστική περίοδο της φοιτητικής ζωής όλα είναι καινούρια. Νέες εμπειρίες, αλλά και νέες προκλήσεις. Όλα μπορούν να σε δυσκολέψουν, εκτός από το ρεύμα σου! Γιατί με το Protergia Value Student η ενέργεια γίνεται προσιτή για νέους και νέες που ξεκινούν το νέο αυτό κεφάλαιο της φοιτητικής ζωής:Φοιτητές και φοιτήτριες απολαμβάνουν την ενέργεια που χρειάζονται σε χαμηλές τιμές κιλοβατώρας ανεξάρτητα του πόσο καταναλώνουνΗ Protergia αναγνωρίζει τη σημασία κάθε νέας αρχής για τους νέους σπουδαστές και σπουδάστριες. Γι' αυτό, προσφέρει δωρεάν τα πάγια των 10 πρώτων μηνών, για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή με ευκολία.Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δε θα υποχρεούνται σε δεσμεύσεις παραμονής.είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ευελιξία.: Όλοι οι νέοι πελάτεςθα μπαίνουν σε κλήρωση για 10 δωροεπιταγές αξίας 1.000€/έκαστη από τον Κωτσόβολο, για δώρα τεχνολογίας.Με τοκαι δε θα σε δυσκολέψει ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ!…και με τοκαιδε θα χρειάζεσαι και κανέναν, αφού όλα είναι στο χέρι σου!Μπορείτε να βρείτε το προϊόν Value Student τόσο στα καταστήματα της, όσο και της, καθώς και σε όλα τα κανάλια πώλησής τους.Επιπλέον, στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι νέοι πελάτες τηςκαι τηςΣτον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη νέα διαφήμιση: Protergia Value Student | Το νέο πρόγραμμα για φοιτητές και όχι μόνο! - YouTube