Υψηλού επιπέδου σπουδές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης Ιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας, καθώς και με το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία Αρεταίειο, Ιπποκράτειο, και Απολλώνειο, το Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων και με τον Όμιλο Υγεία στην Ελλάδα, καθώς και στο Ισραήλ με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah.Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center στην Κύπρο, ενώ τα καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης (Summer Externships) σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Shriners Hospitals for Children (HΠA), John Hopkins (ΗΠΑ), Imperial College London (HB), Barts of the London School of Medicine (HB), Weizmann Institute of Science (Ισραήλ), και Hebrew University of Jerusalem at the Laboratory of Ada Yonath (Nobel Laureate), συμπληρώνουν και ενισχύουν τα ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.Η Ιατρική Σχολή είναι μια διεθνής Σχολή που προσελκύει φοιτητές πέρα από την Κύπρο και την Ελλάδα, από Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Νορβηγία, Καναδά, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισραήλ και ΗΠΑ.Το Πρόγραμμα Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Αυτή η σημαντική διάκριση αριστείας βασίστηκε στην απόδοση του προγράμματος σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη δύναμή του, τη γενική ικανοποίηση των φοιτητών, την αναλογία καθηγητών-φοιτητών, καθώς και τον δείκτη απασχολησιμότητας αποφοίτων. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στο πρόγραμμα της Ιατρικής, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνήστε μαζί τους στο info@euc.ac.cy και στο 00357 22713000.Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2 Οκτωβρίου 2023