Η Stoiximan και η ΑΜΚΕ «Τρέξε Μαζί μου» ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη συμπερίληψη των Ατόμων με Αναπηρία στον Αθλητισμό

Μια σημαντική πρωτοβουλία ξεκινά φέτος με αφετηρία τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η Stoiximan με τη δημιουργία της ομάδας “Stoiximan Wheels of Change” , δίνοντας τη δυνατότητα σε Άτομα με Αναπηρία να συμμετέχουν στην πλέον εμβληματική δρομική διοργάνωση της χώρας αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα δρομικά events.Σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ “Τρέξε Μαζί μου”, η οποία ιδρύθηκε το 2013, με στόχο να προωθήσει τη συμπερίληψη των Ατόμων με Αναπηρία στον αθλητισμό και κεντρικό μήνυμα “Αυτή η ομάδα αλλάζει τα πάντα”, δημιουργείται η ομάδα “Stoiximan Wheels of Change”, που θα αποτελείται από ζευγάρια Ατόμων με Αναπηρία και εθελοντές συνοδούς, οι οποίοι θα διανύσουν την κλασσική διαδρομή του Μαραθωνίου (42χλμ) και τις αποστάσεις των 5 και 10 χιλιομέτρων, που διεξάγονται στο πλαίσιο της κορυφαίας γιορτής του μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα.Για το σκοπό αυτό, η Stoiximan θα παρέχει ειδικά κατασκευασμένα αμαξίδια στους συμμετέχοντες καθώς και δωρεάν προπονήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους μέσα στη χρονιά, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένους προπονητές, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσω της πλατφόρμας iroes.gr Η δημιουργία της ομάδας Stoiximan Wheels of Change στηρίζεται στη συμμετοχή εθελοντών δρομέων και για το λόγο αυτό η Stoiximan καλεί ερασιτέχνες δρομείς να δηλώσουν συμμετοχή στο Iroes.gr , έτσι ώστε να τρέξουν ως συνοδοί των Ατόμων με Αναπηρία στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, εξασφαλίζοντάς τους το κόστος συμμετοχής τους καθώς και το πλήρες πλάνο προετοιμασίας του μέχρι τους αγώνες. Στόχος της ομάδας “Stoiximan Wheels Of Change” είναι να συμμετέχει σε δρομικές διοργανώσεις στην Ελλάδα, διευρύνοντας το μήνυμα της κοινωνικής ένταξης, της αποδοχής και της συμπερίληψης των Ατόμων με Αναπηρία καθώς και αυτό της αθλητικής άμιλλας και της συμμετοχής.Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ενεργό μέρος της διαρκούς προσπάθειας της Stoiximan να υποστηρίζει την κοινωνία και τον αθλητισμό και στοχεύει -πέρα από την ίδια τη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στον Αυθεντικό Μαραθώνιο- στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινού.Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής εδώ . || Δείτε το Video εδώ