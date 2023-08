Public & Klarna: Η συνεργασία που άλλαξε τις πληρωμές στην Ελλάδα

Κλείσιμο

Τα Public και η Klarna κλείνουν έναν χρόνο πολύ επιτυχημένης συνεργασίας, μια κίνηση που άλλαξε το τοπίο των πληρωμών στην Ελλάδα, καθιερώνοντας μια νέα ψηφιακή συνήθεια που προσφέρει ευελιξία στους καταναλωτές.Ήταν Ιούνιος του 2022, όταν τα Public έγιναν ο πρώτος omni-retailer στη χώρα που έφερε για τους πελάτες του τη δυνατότητα πληρωμών online σε τρεις άτοκες δόσεις (Pay in 3) χωρίς πιστωτική κάρτα, μέσω της κορυφαίας διεθνώς εταιρείας fintech, της Klarna. Η υπηρεσία “Public Now, Pay Later” γρήγορα αγκαλιάστηκε από τους καταναλωτές, αφού έκανε τις πληρωμές τους στο Public.gr πολύ πιο ευέλικτες. Λίγους μήνες μετά, ήρθε και η επέκταση της υπηρεσίας στα φυσικά καταστήματα για να ολοκληρώσει την εμπειρία Public, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, περισσότερη ευκολία και κατά την αγορά home living προϊόντων.Ένα χρόνο μετά, η αγάπη των καταναλωτών για την υπηρεσία είναι αδιαμφισβήτητη, αφού 1 στους 3 πελάτες (το 35% του συνόλου) την επιλέγουν κατά τις αγορές τους. Μάλιστα, η υπηρεσία φαίνεται πως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του πιο νεανικού και tech savvy κοινού, αφού το 48% των καταναλωτών είναι κάτω των 35 ετών. Από αυτούς, το 20% ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα 18-25, ενώ το 28% στις ηλικίες μεταξύ 25-35.Ο τεχνολογικός χαρακτήρας της υπηρεσίας αποτυπώνεται και στα προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές στα Public. Υψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών που πληρώνουν μέσω Public Now, Pay Later με Klarna φαίνεται πως είναι οι κατηγορίες των προϊόντων τεχνολογίας, όπως wearables, ηλεκτρονικά σκούτερ, smartphones, gaming κονσόλες και τηλεοράσεις.Αναφορικά με τα παραπάνω, ο VP Brand, Customer & Omnichannel του Public Group, κ. Νίκος Βαρβαδούκας, δήλωσε: «Ένα χρόνο πριν, όταν ξεκινούσαμε πρώτοι από τους omni retailers αυτό το ταξίδι με την Klarna στην Ελλάδα, θέλαμε να θέσουμε ένα νέο πρότυπο στην αγορά, προσφέροντας στους πελάτες μας μια σημαντική επιλογή που θα τους βοηθούσε να απελευθερώσουν τις αγοραστικές τους δυνατότητές τους. Άλλωστε, διαχρονικός μας στόχος, με κάθε επιλογή και με κάθε επένδυσή μας, είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους καταναλωτές να απολαύσουν τη ζωή όπως οι ίδιοι θέλουν – και αυτό περιλαμβάνει, φυσικά, και το κομμάτι των πληρωμών. Είναι λοιπόν μεγάλη η χαρά μας που, ένα χρόνο μετά, το 35% των πελατών μας – και ιδιαίτερα των νεότερων από αυτούς – το έχουν αγκαλιάσει, αναβαθμίζοντας την εμπειρία αγορών που τους προσφέρουμε από όλα τα κανάλια πώλησης. Βασισμένοι και στη σημαντική στρατηγική συνεργασία που έχουμε καθιερώσει με την Klarna μέσω της Public Capital Partners, θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε δυνατότητες και βέλτιστες πρακτικές που διευρύνουν στην αγορά του omnichannel retail».