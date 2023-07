Η Καρολίνα Ροβύθη στη Νέα Υόρκη

Η Καρολίνα Ροβύθη, υπογράφει το βιβλίο της “All you need is Greece”

Η Καρολίνα Ροβύθη με τον Έλληνα πρόξενο στη Νέα Υόρκη Ντίνο Κωνσταντίνου

Η strategist επικοινωνίας Ελευθερία Γεωργάκαινα, με την καλλιτέχνη Καρολίνα Ροβύθη και η επιχειρηματίας Πάρις Αγγέλικα

Η ακαδημαϊκός και curator της έκθεσης Σωζήτα Γκουντούνα, με την Καρολίνα Ροβύθη και η Άρτεμις Κόχας από το The Hellenic Initiative

Όλοι ήταν εκεί, στο preshow της έκθεσης της Καρολίνας Ροβύθη, “Greece in New York”, στην opening gallery, που έγινε αποκλειστικά για τα μέλη του Hellenic Initiative, οι Έλληνες της Νέας Υόρκης, πήραν μια «γερή δόση Ελλάδας».Τα έργα της conceptual artist, που εκτέθηκαν γι’ αυτό το μοναδικό event, γέμισαν με χαρά, αισιοδοξία και άρωμα Ελλάδας τους καλεσμένους που στήριξαν όχι μόνο την προσπάθεια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Hellenic Initiative, αλλά και της οργάνωσης Luv Michael που βοηθάει ανθρώπους σε όλο το φάσμα του αυτισμού.Η Ελληνική σημαία που δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνιδα Καρολίνα Ροβύθη στον Όλυμπο, η σημαία που «κλαίει», το τσαρούχι- σύμβολο έμπνευσης για μια Ελλάδα που όλα τα μπορεί, οι ολυμπιακοί κύκλοι… αλλιώς, το πολύχρωμο περίπτερο που είναι γεμάτο απ’ όλα όσα έχει η χώρα μας. Τα πιο σημαντικά κι υπέροχα έργα της καλλιτέχνιδας ήταν εκεί. Μαζί και το λεύκωμα «Αll you need is Greece” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key books.Τη βραδιά προλόγισαν η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, ο global brand strategist Πήτερ Οικονομίδης, η Aκαδημαϊκός και curator της έκθεσης Σωζήτα Γκουντούνα, η executive director του Hellenic Initiative Τίνα Κούρπας και η Άρτεμις Κόχας.