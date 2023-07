Coca-Cola Hellas: Δύο Χρυσά βραβεία στα Hellenic Responsible Business Awards 2023

Ειδικότερα, η Coca-Cola Hellas διακρίθηκε:





, στην κατηγορίαγια το, που υλοποιήθηκε πέρυσι στη Φολέγανδρο, με απώτερο στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής και υπεύθυνης διαχείρισης του νερού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που ενισχύει σημαντικά την υδατική επάρκεια του νησιού, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation)., στην κατηγορίαγια τη, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις HoReCa, ώστε να φέρει τον κλάδο ένα βήμα πιο κοντά σε μία zero waste λειτουργία. Βασικός στόχος του Zero Waste HoReCa Hub είναι να συνδράμει στην αύξηση του ποσοστού των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που συλλέγεται από τον συγκεκριμένο κλάδο, μέσα από την εκπαίδευση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, πάνω στις βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.Η Coca-Cola Hellas θέτει σταθερά τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής της και υλοποιεί πρωτοβουλίες που εστιάζουν στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, με στόχο να έχει πάντα θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία, να κάνει τη διαφορά και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.Ο θεσμός των Hellenic Responsible Business Awards, διοργανώθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά, μέσω μιας λαμπρής τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, στο Μουσείο Οίνου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΣΕΒ.