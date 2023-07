To efood εγκαινιάζει το πρόγραμμα στήριξης αθλητών “The Unstoppables”

Κλείσιμο

Στην επιτυχημένη διαδρομή του efood, της #1 υπηρεσίας delivery στην Ελλάδα, βασικό συστατικό αποτελεί η διατήρηση ενός διευρυμένου κοινωνικού αποτυπώματος, με προγράμματα και δράσεις που παρέχουν έμπρακτη στήριξη στην κοινωνία και σε κοινωνικούς σκοπούς.Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, το efood εγκαινιάζει το πρόγραμμα The Unstoppables, μέσω του οποίου στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό, υποστηρίζοντας χορηγικά αθλητές που αγωνίζονται για να βρεθούν στην κορυφαία παγκόσμια αθλητική διοργάνωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αθλητές με αναπηρία καθώς και ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.Το efood, ξεκίνησε την επιτυχημένη διαδρομή του πριν από 12 χρόνια, με δύο νέους επαγγελματίες που οραματίστηκαν, δούλεψαν με πείσμα και κατάφεραν να δημιουργήσουν κάτι νέο, καινοτόμο και διαφορετικό, στοχεύοντας πάντοτε πιο ψηλά. Οι έλληνες αθλητές ενσαρκώνουν το ίδιο πνεύμα, δημιουργώντας τη δική τους, αντίστοιχη ιστορία επιτυχίας.Αυτοί είναι οι Unstoppables.Το efood, μέσω του The Unstoppables στηρίζει, έως τουλάχιστον το 2024 δύο Έλληνες πρωταθλητές και μια ομάδα αθλητών, στην προσπάθειά του να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το καλοκαίρι του 2024: την 25χρονη Δώρα Γκουντουρά, πρωταθλήτρια στην Ξιφασκία, η οποία πριν από λίγους μήνες κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σπάθη στο γκραν πρι της Σεούλ, φέρνοντάς την στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και ένα βήμα πιο κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον 22χρονο Λεωνίδα Τσορτανίδη, κορυφαίο έλληνα αθλητή για το 2023 στην ιστιοσανίδα, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις από την ηλικία ήδη των 14 ετών και το δίδυμο Παύλου Καγιαλή και Γιάννη Ορφανού στην ιστιοπλοΐα, με τον πρώτο να διεκδικεί το δεύτερο Ολυμπιακό του μετάλλιο μετά από αυτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.Στο πρόγραμμα The Unstoppables εντάσσεται η στήριξη του efood σε ομάδες και αθλητές με αναπηρία, θέλοντας να διευρύνει το μήνυμα της διαφορετικότητας και την ενσωμάτωσης, με τη χορηγική υποστήριξη στο τμήμα μπάσκετ Champs του Holargos BC για παιδιά στο φάσμα αυτισμού καθώς και ερασιτεχνικά σωματεία που κάνουν πράξη τη διάδοση του μαζικού αθλητισμού, με τη χορηγική συνεργασία με τον ΑΟ Άνοιξης.Το εγχείρημα στηρίζεται σε δύο από τις βασικές αξίες του efood, το ‘we always aim higher’, το οποίο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο dna της λειτουργίας και στην καρδιά της ανάπτυξής του efood, το οποίο αναζητά συνεχώς νέες κορυφές για να κατακτήσει και το ‘we care’, που υποδηλώνει τη θέληση του efood, να συνδυάζει αρμονικά την ανάπτυξή του με την υπευθυνότητα, είτε πρόκειται για τους εργαζόμενούς του είτε για τον κοινωνικό του ρόλο, τον οποίο αντιλαμβάνεται ως βασικό μέρος της λειτουργίας του.Από αυτές τις αξίες, τη θέληση για δημιουργία υψηλών στόχων και την επιθυμία για προσφορά, γεννήθηκε το πρόγραμμα ‘The Unstoppables’, για τους αθλητές που δημιουργούν και κατακτούν συνεχώς υψηλότερους στόχους και που με τη μεθοδική τους προσπάθεια αλλά και την απαραίτητη στήριξη, μπορούν να γίνουν ασταμάτητοι στην εκπλήρωση των αθλητικών τους ονείρων.