Ζήσε το καλοκαίρι σου στα νέα Resorts της Brown Hotels

Το Brown Beach Evia Island , πολύ κοντά στην Ερέτρια, αποτελεί την ιδανική έκφραση της all inclusive και family friendly απόδρασης. Μέσα στη σκιά των πεύκων και δίπλα στην ιδιωτική παραλία, προσφέρει θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις κάθε επισκέπτη - ιδιαιτέρως των παιδιών. Από all day γευστικές εμπειρίες, μέχρι free watersports δραστηριότητες, αλλά και ένα εντυπωσιακό aqua park με νεροτσουλήθρες, το resort είναι προορισμένο για τέλειες οικογενειακές αποδράσεις.Επισκεφθείτε το https://brownhotels.com/resorts_near_athens και κάντε τώρα την κράτησή σας με όφελος 20%.Η αλυσίδα Brown Hotels ιδρύθηκε το 2010 από τους Hoteliers Leon Avigad και Nitzan Perry και φημίζεται για τη μοναδικότητα των design hotels που διαθέτει σε χώρες όπως το Ισραήλ (Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ), η Κροατία και η Ελλάδα. Η επιθυμία των ιδρυτών της είναι να δημιουργούν ξενοδοχεία που όχι μόνο προβάλλουν στους ταξιδιώτες την αυθεντική κουλτούρα και την ενεργητικότητα του τόπου, αλλά και να επανασυστήνουν στους ίδιους τους κατοίκους τη νυχτερινή ζωή της πόλης και τις μοναδικές γειτονιές της. Κάθε ένα από τα ξενοδοχεία της αλυσίδας είναι μοναδικό, με αισθητική εμπνευσμένη από τον ιδιαίτερο παλμό της κάθε περιοχής και συνυφασμένο με το ιδιαίτερο της χρώμα. Η Brown Hotels εγκαινίασε επτά νέα ξενοδοχεία στο Ισραήλ το διάστημα 2019/2020 και έως το 2023 θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη, με νέες καταλύματα σε Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ξενοδοχεία Brown Hotels προτείνονται από κορυφαία life style περιοδικά, εφημερίδες και κανάλια όπως Vogue, Times, Wallpaper, Travel and Leisure, Conde Nast Traveler, National Geographic, NY Times.