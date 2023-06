Πρόσκληση στην Ημερίδα του έργου Erasmus+ «AppInterΝ» στον Δήμο Αμαρουσίου

«Apprenticeship Inter-Νetwork: Bringing together Vocational Education and Training (VET) institutions and enterprises through a Network of Career Hubs» («Δια-Δίκτυο Μαθητείας: Προσέγγιση φορέων και ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και επιχειρήσεων μέσω ενός Δικτύου Επαγγελματικών Κόμβων»).Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο κτήριο του Δημαρχείου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 15124 στο Μαρούσι.Παρακαλούμε να δηλώσετε την παρουσία σας, η οποία θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα, μέχρι τηνΠέμπτη, 29 Ιουνίου 2023, στο email: aroussos@maroussi.gr