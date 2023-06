Το νέο τεύχος ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ των My market, φέρνει το καλοκαίρι στα χέρια σου!

Φρέσκο, δροσερό, αισιόδοξο και άκρως καλοκαιρινό, το νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ των My market έρχεται με προτάσεις ανανέωσης και πρωτότυπες ιδέες που θα μας φτιάξουν το κέφι και θα κάνουν το καλοκαίρι μας μοναδικό. Στο βουνό ή τη θάλασσα, την πόλη ή το χωριό, τα καλοκαίρια μας αξίζουν να είναι ξεχωριστά και το νέο τεύχος του περιοδικού είναι εδώ για αυτό!Προτάσεις για νέους προορισμούς, ιδέες για καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού, και όπως πάντα λαχταριστές συνταγές για όλες τις προτιμήσεις, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα μας απορροφήσουν ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του.Ό,τι κι αν σημαίνει για τον καθένα μας το καλοκαίρι, αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε αυτά που αγαπάμε με τους δικούς μας ανθρώπους δίνοντας αξία στην κάθε στιγμή: Μουσικές, βόλτες, ταξίδια, βιβλία, παιχνίδια, wine nights με φίλους, συνταγές με καλοκαιρινά φρούτα , δροσερές σαλάτες, θαλασσινές γεύσεις. Όλα είναι εδώ. Σε ένα περιοδικό γεμάτο καλοκαίρι!Το περιοδικό διατίθεται σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων My market, αλλά και στο e-shop στη συμβολική τιμή των 0,40€, που προσφέρονται για καλό σκοπό μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market, με τίτλο +πράττω (συμπράττω).