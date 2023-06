Η SWOT Hospitality παρουσιάζει το πολυτελές Lindian Village Beach Resort Rhodes, Curio Collection by Hilton

Κλείσιμο

Τοανοίγει τις πόρτες στους επισκέπτες, υπό τη διαχείριση της. Με προνομιακή τοποθεσία κοντά στη γραφική πόλη της Λίνδου και εντυπωσιακή θέα στο Αιγαίο, το ξενοδοχείο 188 δωματίων αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο συνεχώς αυξανόμενο portfolio τηςΤο πολυτελές ξενοδοχείο στο δημοφιλές νησί της Ρόδου αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στο portfolio της SWOT Hospitality, η οποία ανέλαβε και το asset management της μονάδας, διευρύνοντας έτσι το δυναμικό της χαρτοφυλάκιο. Το έργο της ανακαίνισης και της μεταμόρφωσης του resort σε έναν πολυτελή, sustainable προορισμό πραγματοποιήθηκε υπό της καθοδήγηση και την επίβλεψη της SWOT, σε στενή συνεργασία με την Hilton και άλλους καταξιωμένους συνεργάτες με στόχο την επιτυχημένη εισαγωγή του brand της Curio Collection by Hilton στο νησί, και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, για λογαριασμό της Zetland Capital.Το Lindian Village Beach Resort Rhodes αποτελείται από 188 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, με μίνιμαλ boho σχεδιασμό, και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες. Με έμπνευση από την Κοιλάδα των Πεταλούδων, ο σχεδιασμός του ξενοδοχείου εξυμνεί το θέμα της «μεταμόρφωσης» και το εντυπωσιακό μοτίβο που παρατηρείται στα φτερά της Panaxia Quadripunctaria. Γήινοι τόνοι και φυσικά στοιχεία παντρεύονται αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα στους εσωτερικούς χώρους, με την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου Μακρίδης και Συνεργάτες. Κάθε σουίτα διαθέτει βεράντα ή κήπο με ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι, στοιχεία που αναβαθμίζουν τον πολυτελή τους χαρακτήρα. Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης πρόσβαση στην παραλία του ξενοδοχείου, πισίνες με γλυκό νερό, οκτώ εστιατόρια και μπαρ, spa, γυμναστήριο, γήπεδο τένις, αμέτρητες εμπειρίες και ένα Kids Club, για μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία τόσο για ζευγάρια, όσο και για οικογένειες.Ο David Kelly, senior vice president, Ηπειρωτικής Ευρώπης για τη Hilton, δήλωσε:“Το Lindian Village Beach Resort Rhodes αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στο αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην Ελλάδα, μετά από τα πρόσφατα ανοίγματα των Sea Breeze Santorini Beach Resort and The Royal Senses Resort & Spa Crete. Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Zetland Capital and τη SWOT Hospitality στην παρουσίαση αυτού του εξαίρετου resort στην Ελλάδα, που αποτελεί σημαντική αγορά για την ανάπτυξη της Hilton. To παραθαλάσσιο θέρετρο με τη μαγευτική θέα στο Αιγαίου, αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους ταξιδιώτες που αναζητούν ένα καταφύγιο χαλάρωσης και επιθυμούν να ανακαλύψουν τις ομορφιές του νησιού.”O Ahmed Hamdani, ιδρυτής και Chief Investment Officer της Zetland Capital, σχολίασε σχετικά:« Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε μια νέα εποχή για το Lindian Village Beach Resort Rhodes, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του ως Curio Collection by Hilton. Έχοντας προχωρήσει σε εκτεταμένη ανακαίνιση και σχεδιασμό υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους πρώτους μας επισκέπτες σε αυτό το μοναδικό και εντυπωσιακό παραθαλάσσιο θέρετρο στο όμορφο νησί της Ρόδου. Το εν λόγω project υπογραμμίζει τη στρατηγική επενδύσεών μας σε δημοφιλείς προορισμούς, σε συνεργασία με ισχυρούς συνεργάτες, όπως η Hilton and SWOT Hospitality.”Ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος και ένας εκ των βασικών μετόχων της SWOT Hospitality, εταιρείας διαχείρισης του resort, δήλωσε:“Είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε στην αναγέννηση του Lindian Village Beach Resort Rhodes, που ανοίγει τις πόρτες του ως μέλος της Curio Collection by Hilton. Πιστοί στο όραμά μας για αναβάθμιση της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα με απαράμιλλης αισθητικής ξενοδοχεία και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συνεργαζόμενοι με διεθνή επενδυτικά σχήματα και καταξιωμένα brands, συνεργαστήκαμε με τη Zetland Capital και τη Hilton για το rebranding, την ανακαίνιση και τη διαχείριση αυτού του πανέμορφου resort.”Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία περιμένει τους επισκέπτες σε καθεμία από τις οκτώ επιλογές φαγητού που είναι διαθέσιμες στο ξενοδοχείο – πέντε εστιατόρια, δύο μπαρ και μια gelateria – με concept το οποίο έχει επιμεληθεί ο Όμιλος Τραστέλη, που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων 2 εστιατόρια με αστέρι Michelin. Από παραδοσιακές ροδίτικες συνταγές στο Alas Ouzeri και ιταλικές λιχουδιές στην Era Ora Trattoria, μέχρι τις εμπνευσμένες ιαπωνικές γεύσεις στο Niku και τα ανάλαφρα δροσιστικά σνακ του Helios Pool Bar & Restaurant, μια ποικιλία από γαστρονομικές εμπειρίες αναμένεται να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Το πρωινό ξεκινά με έναν πλούσιο ελληνικό μπουφέ στο Estia Comfort Dining, με πληθώρα επιλογών σε μέλι και γιαούρτι. Το εστιατόριο προσφέρει επίσης θεματικό δείπνο σε μπουφέ με comfort food από διάφορες χώρες, όπως η Κύπρος, ο Λίβανος και το Ισραήλ. Οι επισκέπτες που θέλουν να περάσουν την ημέρα τους στην παραλία του resort, μπορούν να απολαύσουν μια ποικιλία από νόστιμα γρήγορα σνακ στο Yummy Truck. Όσοι έχουν αδυναμία στα γλυκά πρέπει να επισκεφθούν την gelateria Dreams ‘n’ Creams, για μια εντυπωσιακή επιλογή από παραδοσιακούς ελληνικούς λουκουμάδες με μέλι. Υπό τους χαλαρωτικούς ήχους του ποταμού Zen του ξενοδοχείου, το Bliss Bar θα γίνει το αγαπημένο spot των επισκεπτών.