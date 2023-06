Novartis Hellas: Σταθερό κοινωνικό αποτύπωμα και πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της κοινωνίας και των ασθενών

Κλείσιμο

Η Novartis Hellas με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος Ready for Work @ Life Sciences πραγματοποίησε δημοσιογραφική εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας καθώς και το σταθερό κοινωνικό της αποτύπωμα στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας.Το Ready for Work @ Life Sciences, υλοποιείται από τον οργανισμό Women on Top, με την υποστήριξη της Novartis Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Ανοιχτά Φτερά», και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δεξιοτήτων απασχολησιμότητας για νέες γυναίκες που αναζητούν εργασία και πρόκειται να αποφοιτήσουν ή έχουν ήδη αποφοιτήσει από σχολές STEM και Επιστημών Υγείας (π.χ. Φαρμακευτική/ Φαρμακολογία, Ιατρική, Βιολογία).Οι γυναίκες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με νέες μεθόδους και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στα επαγγελματικά τους όνειρα. Στα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν το 2022, έγιναν 50 αιτήσεις και επιλέχθηκαν 31 γυναίκες να λάβουν μέρος, με τις συμμετέχουσες να εξοπλίζονται με πολύτιμα εφόδια, δεξιότητες και τη δικτύωση που χρειάζονται με στόχο να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους μια καριέρα με απαιτήσεις αλλά και ανταμοιβές.Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis Hellas, Κώστας Παπαγιάννης δήλωσε: «Tα θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης είναι κομβικής σημασίας για τη Novartis. Εργαζόμαστε συστηματικά ώστε οι άνθρωποί μας να έχουν ό,τι χρειάζονται για να προωθήσουν την έρευνα και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς υπέρ των ασθενών. Αυτή η εργασία απαιτεί περιέργεια, θάρρος και δέσμευση. Χαιρόμαστε που μέσα από το Πρόγραμμα Ready for Work @ Life Sciences δώσαμε την ευκαιρία σε νέες επιστήμονες να έχουν ισότιμες ευκαιρίες για να αναπτύξουν την καριέρα τους και να συμβάλουν ώστε να ζούμε όλοι περισσότερο με καλύτερη ποιότητα ζωής».«Από την 12ετή εμπειρία μας στο πεδίο της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των γυναικών γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να έχουν από νωρίς τις κατάλληλες ευκαιρίες για να αποκτούν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας με προοπτικές, που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσουν να εργάζονται και να εξελίσσονται επαγγελματικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με αποτέλεσμα την οικονομική ενδυνάμωση της δικής τους αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Το πρόγραμμα Ready for Work @ Life Sciences και η υποστήριξη της Novartis έφεραν πάνω από 30 γυναίκες ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο αυτό και μας έκαναν ακόμα πιο αισιόδοξες για το μέλλον», δήλωσε η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top.Η A.E. Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, Stephan Estermann δήλωσε: «Οι επιστήμες υγείας και η φαρμακευτική βιομηχανία είναι βασικοί μοχλοί καινοτομίας στην Ελβετία. Η έρευνα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και την εύρεση καλύτερων θεραπειών, ιδιαίτερα κατά του καρκίνου, είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και ευγενή καθήκοντα που μπορώ να φανταστώ, καθώς μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά όχι μόνο για τα άτομα, αλλά και για τις οικογένειες και τους συγγενείς τους. Γι' αυτό χαιρετίζω τις προσπάθειες της Novartis να εμπνεύσει τις γυναίκες να ακολουθήσουν μια καριέρα στις βιοεπιστήμες και να τις προετοιμάσει να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους σε αυτόν τον τομέα».Το 2022 η Novartis Hellas υλοποίησε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Ενώσεων Ασθενών, το οποίο απευθύνεται σε εκπροσώπους ασθενών και έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη βελτίωση των γνώσεών τους, ώστε να υποστηρίξουν πιο αποδοτικά τη λειτουργία των συλλόγων τους. Συνολικά συμμετείχαν 20 εκπρόσωποι από 14 Ενώσεις Ασθενών, με το 92% των συμμετεχόντων να δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την ποιότητα εκπαίδευσης που τους προσφέρθηκε. Επιπλέον, το πρόγραμμα για την ολιστική υποστήριξη των γυναικών με καρκίνο μαστού «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!» υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) και με την υποστήριξη των Συλλόγων «Άλμα Ζωής» συμπλήρωσε περισσότερες από 430 εγγραφές το 2022.Η εταιρεία συνεχίζει να δημιουργεί σταθερά πρόσθετη αξία για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, όπως προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής & Οικονομικής Επίδρασής της (SEE). Ειδικότερα, διεξήγαγε 83 κλινικές μελέτες, με ωφελούμενους περισσότερους από 500 ασθενείς και παρείχε πρόσβαση 3,1 εκατ. ασθενών σε >70 θεραπείες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινωνική αξία των θεραπειών αυτών ανήλθε στα $686,2εκ.. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η Novartis Hellas συνεισέφερε $136,7 εκ. στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ παράλληλα δημιούργησε περίπου 1.969 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας. Η Novartis παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός χώρου εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να εξελιχθούν. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται στο 62% ενώ σε ρόλους managers το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 58%.