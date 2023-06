EveryDay… Η ελληνική μάρκα που μετρά πρωτιές!

Επιθυμώντας να απαντήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις καταναλωτικές ανάγκες, η EveryDay έβαζε τον πήχη ποιότητας και προϊοντικού σχεδιασμού ολοένα και πιο ψηλά, δημιουργώντας πλήθος σημαντικών καινοτομιών, που κέρδισαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτριών και την ανέδειξαν Νο1 στην κατηγορία της γυναικείας υγιεινής, εδώ και χρόνια.



ΟΙ 1ες SENSITIVE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Το Sensitive Concept είναι μία αδιαμφισβήτητη αξία στη γυναικεία υγιεινή και, για την κατηγορία γυναικείας υγιεινής, δημιουργήθηκε παγκοσμίως πρώτα από τη μάρκα EveryDay!

Μέσα από τακτικές καταναλωτικές έρευνες, 1η η μάρκα EveryDay διέκρινε την ανάγκη των καταναλωτριών για προστασία χωρίς ερεθισμούς, αλλά και τη διαρκώς αυξανόμενη τάση τους για επιλογή υλικών που εξασφαλίζουν όχι μόνο απορροφητικότητα, αλλά και μέγιστη φιλικότητα στο δέρμα. Έτσι, το 1997, δημιούργησε τις EveryDay Sensitive, τις 1ες Sensitive σερβιέτες παγκοσμίως οι οποίες, σε αντίθεση με το πλαστικό φιλμ των κοινών σερβιετών, διέθεταν ένα υγιεινό υφασμάτινο κάλυμμα. Το 2018 το κάλυμμα των σερβιετών Sensitive εμπλουτίστηκε με βαμβάκι, πηγαίνοντας έτσι τη φιλικότητα ένα ακόμα βήμα πιο πέρα…



ΤΑ 1α ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ 100% ΦΥΣΗ

Στα πλαίσια σχεδιασμού προϊόντων που συνδυάζουν άριστη αποτελεσματικότητα και μοναδική φιλικότητα στο δέρμα, η ΜΕΓΑ, με πάθος για ασφάλεια και αξεπέραστη υγιεινή προστασία, έλεγξε πλήθος υλικών, καταλήγοντας στη φύση για την αδιαμφισβήτητα αγνή φροντίδα που προσφέρει. Έτσι, το 1998, ήταν η μάρκα που 1η εισήγαγε στην Ελλάδα το All Cotton Concept για την κατηγορία της γυναικείας υγιεινής λανσάροντας τα σερβιετάκια EveryDay All Cotton με κάλυμμα από 100%... φύση! Σε αντίθεση με άλλα επώνυμα προϊόντα που έχουν συνθετικό κάλυμμα, τα σερβιετάκια EveryDay All Cotton έχουν κάλυμμα από 100% βαμβάκι, προσφέροντας έτσι 100% φυσικό άγγιγμα και άριστη προστασία για το δέρμα. Η εμπιστοσύνη στη μοναδική αυτή πρόταση υγιεινής επισφραγίζεται από την Νο1 θέση που έχουν δώσει, σταθερά εδώ και δεκαετίες, στα σερβιετάκια EveryDay οι Ελληνίδες καταναλώτριες.



Η Νο1 ΜΑΡΚΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Η EveryDay είναι ίσως η μόνη μάρκα στην Ελλάδα που έχει να επιδείξει τόσες καινοτομίες, πολλές από τις οποίες συναντώνται αποκλειστικά στα προϊόντα της γκάμας της.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CENTER PLUS: Με διευρυμένο πυρήνα που εξασφαλίζει έως και 30% μεγαλύτερη απορροφητική επιφάνεια στο κέντρο της σερβιέτας, σε σχέση με άλλες λεπτές σερβιέτες, οι EveryDay προσφέρουν αξεπέραστη προστασία από διαρροές εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕΓΕΘΩΝ: Εκτός από τα standard μεγέθη (Normal, Super, Maxi Night) η σειρά σερβιετών EveryDay περιλαμβάνει επίσης στην γκάμα της μέγεθος Mini (20% μικρότερες από τις EveryDay Normal) και μέγεθος XL (με διπλά φτερά προστασίας και 40% μεγαλύτερες από τις EveryDay Normal).

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ: Η EveryDay είναι η μόνη μάρκα στην Ελλάδα που περιλαμβάνει στην γκάμα της 5 διαφορετικούς τύπους καλυμμάτων, με στόχο τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών κάθε γυναίκας!

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΠΩΝ: Η EveryDay είναι η μόνη μάρκα στην Ελλάδα που διαθέτει στην γκάμα της τόσο εξειδικευμένα προϊόντα για περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλης ροής. Έτσι, εκτός από τον τύπο XL (με διπλά φτερά προστασίας και έξτρα μήκος) η μάρκα EveryDay περιλαμβάνει επίσης τις σερβιέτες Double Dry: Μία υβριδική Ultra Plus σερβιέτα με διπλό απορροφητικό πυρήνα που απορροφά έως και τη διπλάσια ποσότητα υγρασίας, σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη σερβιετών EveryDay Hyperdry.



EveryDay, σταθερά Νο1* στην ελληνική αγορά!

Χάρη στις πρωτοποριακές καινοτομίες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν τα προϊόντα EveryDay στον σχεδιασμό τους, έχουν αποδείξει την αξεπέραστη προστασία που προσφέρουν ακόμα και στις πιο απαιτητικές στιγμές, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτριών. Εμπιστοσύνη που αντικατοπτρίζεται τόσο στα διαρκώς αυξανόμενα μερίδια της μάρκας, όσο και στην 1η θέση που κατέχει σταθερά εδώ και πολλαπλά έτη στην ελληνική αγορά, τόσο στις σερβιέτες όσο και στα σερβιετάκια.

Εκτός όμως από τα στοιχεία πωλήσεων, την 1η θέση της μάρκας EveryDay στην ελληνική αγορά πιστοποιούν επίσης ανεξάρτητες καταναλωτικές έρευνες! Πρόσφατο παράδειγμα η ετήσια έρευνα Kantar Brand Footprint, από τη διεθνούς εμβέλειας εταιρείας ερευνών Kantar, η οποία, για 2η συνεχόμενη χρονιά, ανέδειξε την EveryDay ως Νο1 μάρκα στο σύνολο της κατηγορίας προσωπικής περιποίησης.

Οι σερβιέτες και τα σερβιετάκια EveryDay αποτελούν συνώνυμο της αξεπέραστης και ολοκληρωμένης προστασίας στη γυναικεία υγιεινή. Προϊόντα φτιαγμένα από προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, συνδυάζουν μοναδικά απορροφητικότητα, αλλά και πιστοποιημένη φιλικότητα για το δέρμα, με άγγιγμα από αγνό, φυσικό βαμβάκι. Έτσι, προσφέρουν αυτό που η ΜΕΓΑ ονομάζει “Sensitive προστασία”, τη μόνη ολοκληρωμένη προστασία!

*Μερίδια πωλήσεων Nielsen IQ, Σερβιέτες περιόδου, Total Greece, % Volume / Value, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 και YTD ending 23.04.23