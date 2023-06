Καλοκαιρινό υπερθέαμα στη Nova με μεγάλες πρεμιέρες

Κλείσιμο

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνίων και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη προσφέρει ένα άκρως συναρπαστικό, καθηλωτικό, διασκεδαστικό καλοκαιρινό πρόγραμμα μέσα από τα κανάλια Novacinema, το Pop Up κανάλι Novasummer και την πλατφόρμα ΕΟΝ για όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία, για κάθε γούστο! Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα γεμάτο πρεμιέρες, νέα box sets, προσθήκες διεθνών σειρών, Kids Summer Camp και φυσικά το κανάλι Novasummer!Το Pop Up κανάλι Novasummer είναι εδώ γεμάτο κωμωδίες: 45 κωμωδίες θα παρελάσουν στις οθόνες των συνδρομητών μέχρι και τις 16 Αυγούστου! Ο «Johnny English», η τριλογία της «Bridget Jones», ο Brad Pitt με το «Burn after Reading», το «Switch» , η «22 Jump Street», είναι εδώ για να προσφέρουν μοναδικές στιγμές γέλιου.Μεγάλες πρεμιέρες και blockbusters έρχονται δυνατά στο Novacinema1: "Parallel Mothers" από τον Pedro Almodovar, "Shotgun Wedding" με την J LO μεταξύ άλλων, έρχονται να προστεθούν στα "Ticket to Paradise" με τους George Clooney και Julia Roberts, και "Woman King" με τη Viola Davis. Παράλληλα, οι λάτρεις των σειρών, εκτός από τις σειρές «Lucky Hank» και «Made in Oslo» θα απολαύσουν και τα «The Midwich Cuckoos», «Hotel Portofino», «Van der Valk season 3» στο Novacinema4.Το KIDS SUMMER CAMP έχει ανοίξει τις πύλες του στην ΕΟΝ με μια παρέλαση των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων: PEPPA, MINIONS, SHREK, ANGRY BIRDS, BOSS BABY, ADAMS FAMILY και περισσότεροι από 30 παιδικοί ήρωες υπόσχονται συναρπαστικές στιγμές, κάθε στιγμή, σε κάθε συσκευή!Οι πρεμιέρες BOXSETS & SERIES στην ΕΟΝ ενισχύονται με ισχυρές διεθνείς προσθήκες για ατελείωτο binge watching, όπως τα The Pier, Chapelwaite, Alex Rider, Pagan Peak, Counterpart, La Unidad, Golden Boy, The Sea Beyond, Three Families, Bloom, Under Suspicion, The Embassy, Liar, Roadkill, No Place Like Home - Family, Lies & Legacies, The Miniaturist.Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.