World Class Greece Competition 2023: H ώρα του ελληνικού τελικού έφτασε!

Κλείσιμο

Η ώρα του μεγάλου ελληνικού τελικού του World Class για το 2023 έφτασε και οι 12 φιναλίστ προετοιμάζονται για μια σειρά από δοκιμασίες με απώτερο στόχο να διεκδικήσουν την πολυπόθητη διάκριση που μπορεί να λάβει ένας επαγγελματίας του κλάδου, αυτή του “”. Ο διαγωνιζόμενος που θα καταφέρει να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρωτικά στις απαιτητικές δοκιμασίες του ελληνικού τελικού, αλλά και να εντυπωσιάσει κριτές και κοινό με τις ικανότητες και τη φιλοξενία του, θα ανακηρυχθεί νικητής και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό του World Class, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας τον προσεχή Σεπτέμβριο.Το World Class αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό του Bartending παγκοσμίως που προάγει την εμπειρία του fine drinking και διαμορφώνει τις τάσεις στον χώρο του ποτού. Χαίρει αναγνώρισης από τους επαγγελματίες του κλάδου και, εκτός από τον πιο συνεπή διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου Bartender στον κόσμο, αποτελεί και τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική πλατφόρμα σε ό,τι αφορά στην κουλτούρα των cocktail. Είναι ο θεσμός που κάθε χρόνο αναδεικνύει τις πιο ευφάνταστες δημιουργίες με τα πιο εκλεπτυσμένα ποτά και εμπνέει το κοινό να πίνει καλύτερα και να εκτιμά τα καλά ποτά, όπως ακριβώς εκτιμά και το καλό φαγητό. Ταυτόχρονα αποτελεί πόλο έμπνευσης, εκπαίδευσης και γνώσης για περισσότερους από 400.000 bartenders από όλον τον κόσμο, στα 14 χρόνια από την ίδρυσή του.Ο ελληνικός τελικός του 2023 θα διεξαχθεί τηνκαι νικητής θα αναδειχθεί ένας εκ των 12 φιναλίστ μεταξύ των (με αλφαβητική σειρά): Δασκαλάκη Γιώργου, Καλπαχίδη Αντώνη, Κλουβάτου Χρήστου, Κουκουριτάκη Κωνσταντίνου, Μαυρίδη Ιωσήφ, Μουλά Γιάννη, Μπριόλα Κωνσταντίνου, Πασχάλη Σάκη, Σιδέρη Θάνου, Σγουρομάλλη Βασίλη, Φωτιά Βασίλη και Χόνδρου Παύλου.Οι 12 φιναλίστ κατά τη διάρκεια του ελληνικού τελικού πρόκειται να υποβληθούν σε μια σειρά τριών απαιτητικών δοκιμασιών όπου θα χρειαστεί να υπερισχύσουν, μεταξύ άλλων στη δημιουργικότητα, τη γεύση και τη βιωσιμότητα. Στην πρώτη δοκιμασία με τίτλο “PALOMA & ITS MAGICAL MODIFIERS” θα κληθούν να σκεφτούν έξυπνα και δημιουργικά, με στόχο να παρουσιάσουν ένα signature σερβίρισμα του αγαπημένου cocktail “Paloma” με βάση την super premium τεκίλα Don Julio Blanco. Το ποτό που θα δημιουργήσουν θα αποτελέσει μέρος ενός Paloma menu που θα κληθούν να αξιολογήσουν οι κριτές.Η δεύτερη δοκιμασία, είναι μια «κρυφή δοκιμασία» με τα ζητούμενα και τα κριτήρια που θα αξιολογηθούν οι διαγωνιζόμενοι να ανακοινώνονται εκείνη τη στιγμή. Η τρίτη δοκιμασία όπου θα λάβουν μέρος και οι 12 φιναλίστ, επίσης μια κρυφή δοκιμασία κατά την οποία θα κληθούν να εξερευνήσουν το εκλεκτό single malt σκωτσέζικο ουίσκι, TALISKER 10 years old.Οι τρεις διαγωνιζόμενοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία με την ολοκλήρωση των παραπάνω δοκιμασιών, θα συμμετάσχουν στην τελευταία και καταλυτική δοκιμασία του ελληνικού τελικού, με στόχο να υποδεχθούν και να αποτελέσουν τους καλύτερους οικοδεσπότες για το κοινό. Η «δουλειά» βέβαια των υπολοίπων εννιά φιναλίστ δε σταματά εδώ, καθώς θα αποτελέσουν αρωγούς στην εκπλήρωση της τελικής δοκιμασίας, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει τη συνεργασία και την ομαδικότητα.Κριτές του ελληνικού τελικού θα είναι οι καταξιωμένοι Adrian Michalcik, ο παγκόσμιος νικητής του World Class 2022 και Director of Mixology στο Pier 42 του Όσλο, ο Ervyn Trykowski, Global Scotch Whisky Brand Ambassador της Diageo, και ο δικό μας Νίκος Μπακούλης, Έλληνας νικητής του World Class 2011 και συνιδρυτής των The Clumsies και Line Athens.Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που το κοινό, στο πλαίσιο του ελληνικού τελικού, θα συμμετάσχει ενεργά στην ανάδειξη του Έλληνα World Class Bartender of the Year 2023.