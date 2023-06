15 χρόνια επιτυχημένης πορείας και εγκαίνια νέων εγκαταστάσεων για τη θυγατρική της Vitex στην Βουλγαρία

Κλείσιμο

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο CEO της Vitex AE κ. Αρμόδιος Γιαννίδης, ο Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων κ. Μάκης Κωλέτσης, αντιπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη DIY πολυκαταστημάτων της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι του Τεχνικού κλάδου.Η Vitex EOOD, δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία από το 2008, με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων και με ισχυρή παρουσία στις DIY αλυσίδες καταστημάτων. Στελεχώνεται από 100 άτομα προσωπικό με ποσοστό γυναικείας αντιπροσώπευσης 75%. Ο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα τα τελευταία χρόνια έκρινε αναγκαία την δημιουργία νέου κέντρου αποθήκευσης και διανομής και γραφείων, ούτως ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς ικανοποιώντας τους πελάτες της.Ο Γενικός Διευθυντής της Vitex EOOD, Γιάννης Γεωργίου μεταξύ άλλων ανέφερε: «To brand Vitex κέρδισε σταδιακά την αναγνώριση που τoυ αξίζει στην αγορά της Βουλγαρίας, με ιδιαίτερη εκτίμηση από τους επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές, και με αρωγό τη δέσμευσή μας για ποιότητα και προσιτή τιμή στην αγορά. Με το πέρασμα του χρόνου και καθώς η παρουσία μας στην αγορά αυξανόταν, λάβαμε τη στρατηγική απόφαση να επεκταθούμε στις μεγάλες αλυσίδες DIY καταστημάτων στη Βουλγαρία. Από το 2017 και μετά, η παρουσία μας στην αγορά ισχυροποιήθηκε, διευκολύνοντας μια μεγάλη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Σήμερα, με περηφάνια αναφέρω ότι από το 2017, ο κύκλος εργασιών μας έχει πενταπλασιαστεί και η Vitex έχει πλέον σημαντική παρουσία σε όλες σχεδόν τις εθνικές και τοπικές αλυσίδες DIY. Στις 13 Ιουνίου, γιορτάσαμε ένα σημαντικό ορόσημο, στο ταξίδι μας στη Βουλγαρία, με μια εκδήλωση στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Σόφια. Σε αυτή η συγκέντρωση παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα των προηγούμενων ετών και ορίσαμε τις βασικές κατευθύνσεις για το μέλλον με επίκεντρο την εξυπηρέτηση των πελάτων μας».Σχετικά με την Vitex A.EH Vitex Α.Ε. ιδρύθηκε το 1932 και κατέχει την ηγετική θέση στην Ελλάδα στον τομέα των χρωμάτων και των δομικών υλικών. Με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τέσσερις σύγχρονες μονάδες παραγωγής και με δύο θυγατρικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Σερβία και Βουλγαρία), η Vitex προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για αρχιτεκτονικά χρώματα (Vitex), για εξωτερική θερμομόνωση (Vitextherm) και ασφαλτικά στεγανωτικά προϊόντα (Hermes). Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και 20 χώρες παγκοσμίως. Οι αρχές της βιωσιμότητας ενισχύουν το λειτουργικό μοντέλο της Vitex, με την παραγωγική μονάδα να λειτουργεί με πρακτικές zero waste και net zero energy με φωτοβολταϊκά πάρκα οροφής ισχύος 1ΜW. Η Vitex κατατάχθηκε στη λίστα Best WorkplacesΤΜ Hellas ως μία από τις 10 εταιρείες στην Ελλάδα με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον καθώς και αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία ESG των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το vitex.gr