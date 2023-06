Κάθε Κουτί Μετράει: Ένα εντυπωσιακό street art έργο από 2.000 κουτάκια αλουμινίου προσγειώθηκε στην Κηφισιά στο πλαίσιο του International Recycling Tour 2023

Κλείσιμο

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Κάθε Κουτί Μετράει (Every Can Counts) διοργάνωσε το International Recycling Tour 2023, μία πρωτότυπη καμπάνια ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 16 χώρες και 18 τοποθεσίες στην Ευρώπη και τη Βραζιλία.Η ελληνική πόλη που μπήκε φέτος στον χάρτη της πρωτότυπης αυτής δράσης είναι η Κηφισιά. Το Σάββατο 3 Ιουνίου, οι πρεσβευτές της ανακύκλωσης βρέθηκαν από το πρωί στους εμπορικούς δρόμους της περιοχής για να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακυκλώσουν τα άδεια κουτιά αλουμινίου στα χαρακτηριστικά πράσινα σακίδια, τα oποία συμβολίζουν την αποστολή του προγράμματος να ενθαρρύνει την ανακύκλωση εκτός σπιτιού. Ταυτόχρονα, το Άλσος Κηφισιάς αλλά και ο Σταθμός του ΗΣΑΠ, αποτέλεσαν ιδανικό πέρασμα για να ανταλλάξουν απόψεις με τον κόσμο, βοηθώντας τον να αντιληφθεί ότι κάθε επιλογή που κάνουμε, κάθε συνήθεια που αλλάζουμε, όπως και κάθε κουτί που ανακυκλώνουμε, επηρεάζει το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και διαμορφώνει το μέλλον του πλανήτη.Το απόγευμα, η δράση μεταφέρθηκε στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Εκεί, ο γνωστός Έλληνας street artist Argiris Ser (Αργύρης Σαρασλανίδης), δημιούργησε με τη συμμετοχή του κοινού, το #PixelCan, ένα εντυπωσιακό street art έργο φτιαγμένο από 2.000 κουτάκια αλουμινίου. «Με χαρά φιλοξενούμε το International Recycling Tour 2023, μία εμβληματική και ιδιαίτερα εξωστρεφή δράση. Ευαισθητοποίησε πολίτες του Δήμου μας όλων των ηλικιών, που παράλληλα συμμετείχαν στη δημιουργία του διαδραστικού αυτού έργου από κουτάκια αλουμινίου. Στον Δήμο Κηφισιάς είναι συνεχείς οι ενημερωτικές - βιωματικές δράσεις, αλλά και οι πράσινες πολιτικές σε θέματα κυκλικής οικονομίας και επανάχρησης» δήλωσε ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος.Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Κεχρής, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Εθελοντισμού του Δήμου Κηφισιάς, Γιώργος Σκορδίλης, αλλά και o Κωνσταντίνος Κατσαρός, μέλος του Δ.Σ. της ElvalHalcor Α.Ε., μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμίνιου.Με τίτλο “Infinity circles” (αέναοι κύκλοι), το ιδιαίτερο έργο του καλλιτέχνη Argiris Ser αποτελείται από δύο κύκλους που σχηματίζουν το άπειρο, και είναι εμπνευσμένο από τον αέναο κύκλο της ζωής στη φύση, κάτι που αποτελεί και τον πυρήνα της κυκλικής οικονομίας. «Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται μέσα στην οικονομία για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, δίνοντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Αυτό είναι, εν συντομία, η κυκλική οικονομία. Και το κουτί αλουμινίου είναι το καλύτερο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας: ανακυκλώνεται αμέτρητες φορές εξοικονομώντας 95% ενέργεια σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή, και επιστρέφει στο ράφι ως νέο κουτί για να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά. Αρκεί να το ρίξουμε στον σωστό κάδο», εξηγεί η Ειρήνη Τοπουζίδου, υπεύθυνη του προγράμματος Κάθε Κουτί Μετράει στην Ελλάδα.Το #PixelCan είναι μια βραβευμένη καλλιτεχνική εγκατάσταση του Every Can Counts που συνδυάζει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία μέσα από την street art, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις αμέτρητες δυνατότητες της ανακύκλωσης του αλουμινίου. Στο πλαίσιο του International Recycling Tour 2023, έγινε ιδανικός «καμβάς» για να αποτυπώσει την άμεση ανάγκη για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, καλώντας ντόπιους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν μοναδικά έργα εμπνευσμένα από την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.