«Πολυμήχανη Γενιά»: Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων νέων μηχανικών από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Πιστεύοντας πραγματικά στους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην ικανότητά τους να διαμορφώσουν τη μελλοντική γενιά επιστημόνων της χώρας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κάνει μία μακροπρόθεσμη και πολύπλευρη επένδυση στο μέλλον του εγχώριου κλάδου υποδομών και ενέργειας.Μέσα από ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο πλέγμα δράσεων με τίτλο «», ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στηρίζει έμπρακτα την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, προσφέροντας πόρους, γνώσεις, εφόδια και εργαλεία για την υποστήριξη μίας νέας γενιάς μηχανικών που θα διαμορφώσει το μέλλον.Προεξέχουσα θέση μεταξύ των σχετικών δράσεων του Προγράμματος «», κατέχει η αποκλειστική χορηγία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη δημιουργία του πρώτου Επαγγελματικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με δίπλωμα ισότιμο προς πτυχίο Master of Science (MSc) και τίτλο «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» (ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ). Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, με τη σύμπραξη της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ, θα εκκινήσει το προσεχές φθινόπωρο και ήδη έχει αναρτηθεί η σχετική Προκήρυξη εδώ Επιπλέον, στο Πρόγραμμα «Πολυμήχανη Γενιά» του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εντάσσεται πλήθος δράσεων για την υποστήριξη πανεπιστημιακών και σχολικών ομάδων καινοτομίας όπως:: Η ομάδα κατασκευάζει ηλεκτροκίνητα οχήματα πόλης, τα οποία χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υδρογόνο, με στόχο τη συμμετοχή της στο διεθνή διαγωνισμό κατανάλωσης καυσίμου Shell Eco Marathon Europe.: Η ομάδα αποτελείται από πέντε φοιτήτριες, οι οποίες σχεδίασαν και κατασκεύασαν ένα καινοτόμο ενεργειακά αμαξίδιο που κινείται και σταματάει αποκλειστικά με χημικό τρόπο, διανύοντας μία συγκεκριμένη απόσταση, με το οποίο κατέκτησαν την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Chem-E-Car και εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό Χημικής Μηχανικής Chem-E-Car στην Αριζόνα των ΗΠΑ.: Η ομάδα GRECO Racing Team προέκυψε από την ένωση της Πρωταθλήτριας Ελλάδας Anatolian Racers του Κολλεγίου Ανατόλια και της ομάδας Grace του 3ου ΓΕΛ Σερρών. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστήριξε την ομάδα για τη συμμετοχή της στους Παγκόσμιους Τελικούς του μεγαλύτερου μαθητικού διαγωνισμού STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) στον κόσμο, F1 in Schools.: Η ομάδα αποτελείται από 9 μαθητές από διαφορετικά σχολεία και τάξεις από Β’ Γυμνασίου μέχρι Β’ Λυκείου. Η ομάδα συμμετέχει στο διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας First Lego League εδώ και 4 χρόνια. Φέτος κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ελλάδα κερδίζοντας την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό-Πρωτάθλημα FLL στο Χιούστον.: Η μαθητική ομάδα με το πρότζεκτ της “Lumina”, μια πρότυπη κατασκευή λάμπας που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, κατέκτησε την τέταρτη θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Ρομποτικής και Καινοτομίας FIRST LEGO League και εκπροσώπησε την Ελλάδα στην παγκόσμια διοργάνωση FIRST LEGO League Morocco Open International 2023.Περαιτέρω, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι Χρυσός Χορηγός σταθερά από το 2018 μέχρι και σήμερα του GreenTech Challenge by ESU NTUA, του μεγαλύτερου Εθνικού Προγράμματος Πράσινης Καινοτομίας, που απευθύνεται σε νέους μηχανικούς, ερευνητές, τεχνοβλαστούς και startups. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και λύσεων που στοχεύουν στην επίλυση περιβαλλοντικών προκλήσεων με τη χρήση της τεχνολογίας.Παράλληλα, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω χορηγιών υποστηρίζει τη διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων, ελληνικών και διεθνών, που σκοπό έχουν την προαγωγή της έρευνας και την επιμόρφωση τόσο των στελεχών του όσο και της νέας γενιάς επιστημόνων. Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν μεταξύ άλλων το World Tunnel Congress 2023, το 5o Διεθνές Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και το 16o Συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.Τέλος, ο Όμιλος υποστηρίζει διαχρονικά εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις φοιτητών της Ελλάδας και του εξωτερικού σε έργα και εργοτάξιά του, ώστε οι νέοι μηχανικοί να επωφεληθούν από την απόκτηση γνώσης στο πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη, χορηγεί και την εκπαιδευτική άσκηση που διοργανώνει το 4ο έτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ευρώπη, με επίσκεψη σε μεγάλα τεχνικά έργα, όπως έργα οδοποιίας, σήραγγες, φράγματα, έργα σιδηροδρόμου, ειδικές θεμελιώσεις, γέφυρες κ.ά.Αναφερόμενος στο Πρόγραμμα «», ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ., σημείωσε:«Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετρά πλέον πάνω από μισό αιώνα αδιάλειπτης και ενεργής παρουσίας στο τεχνικό γίγνεσθαι της χώρας μας. Με πολυσχιδή δραστηριότητα σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνιστεί στα έργα παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, στην κυκλική οικονομία, στις υποδομές και στις παραχωρήσεις, απασχολώντας περίπου 7.000 εργαζομένους και προωθώντας προς υλοποίηση επενδύσεις 10 δισ. ευρώ, που θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, μέσα στην επόμενη πενταετία. Έχουμε συνδέσει την ύπαρξή μας, την εξέλιξή μας, την ανάπτυξή μας με τον ελληνικό κλάδο των υποδομών και ενέργειας, συνδιαμορφώνοντας μέρα με την ημέρα τον κόσμο στον οποίο ζούμε, την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, τις προοπτικές της πατρίδας μας. Με το Πρόγραμμα «Πολυμήχανη Γενιά» επενδύουμε στην πιο ρεαλιστική απεικόνιση του μέλλοντος, στους νέους ανθρώπους, υποστηρίζοντάς έμπρακτα την προσπάθειά τους να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν στον τόπο τους».