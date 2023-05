Η CAPETANISSA, το νέο exclusive μεσογειακό brand της Phoenix Distribution, κάνει το ντεμπούτο της με την συλλογή SS23

Κλείσιμο

H CAPETANISSA με το ελληνικό της ταμπεραμέντο και με μια έντονη επιρροή από το αρχοντικό μπλε της Μεσογείου και το λαμπερό χρυσό του ήλιου, ταξιδεύει προς τους μοναδικούς καλοκαιρινούς προορισμούς και τα νησιά της Ελλάδας. Αντιπροσωπεύει κάθε σύγχρονη γυναίκα που θέλει να ξεχωρίζει με την εμφάνιση της, προσφέροντας στο ντύσιμό της μια αίσθηση διαχρονικότητας και κομψότητας, είτε αυτό προορίζεται για την πόλη, είτε για τους χαλαρούς ρυθμούς του νησιού.Με κεντημένα υφάσματα, περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία και μοναδικές φυσικές υφές, η CAPETANISSA σχεδιάζεται και παράγεται από γυναίκες αποκλειστικά στην Ελλάδα υπό τους όρους του slow fashion movement και της βιωσιμότητας.Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα capetanissa.com για τα επίσημα stockists και ακολουθήστε το official instagram account @capetanissa_ για να εμπνευστείτε από όλη τη συλλογή.Phoenix corners at Attica:Attica Citylink 5th floor || direct call +30 211 - 1802946Attica My Golden hall 1st floor || direct call +30 211 - 1814129Κεντρική διάθεση/ διανομή phoenixdistribution.gr