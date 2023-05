Αthens City Festival του Δήμου Αθηναίων: Όλα τα highlights έως τις 31 Μαΐου

Κλείσιμο

Το, η μεγάλη γιορτή της πόλης με περισσότερες από 250 δράσεις και στις 129 γειτονιές της Αθήνας, συνεχίστηκε τις προηγούμενες ημέρες με συναυλίες, dj sets και ελληνικό κινηματογράφο. Οι Chórεs γοήτευσαν το κοινό στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Release Athens Festival άνοιξε τις πόρτες του στην Ερμού, ενώ ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι ξεκίνησε στο Πάρκο Ελευθερίας με τη σειρά Greek Cinema Nights.Η τελευταία εβδομάδα του Athens City Festival ξεκίνησε και περιλαμβάνει δράσεις για παιδιά, ένα πρωτότυπο τουρνουά skateboarding, το Pop Up Ice Cream Market στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης, την συναυλία του James Lavelle στο Athens Street Food Festival 2023 αλλά και το πάρτι της Lifo στην βεράντα του ΕΜΣΤ.Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Αthens City Festival του Δήμου Αθηναίων εδώ To Release Athens Festival συνεχίζεται στον πεζόδρομο της Ερμού, στην καρδιά της Αθήνας. Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και καταξιωμένοι μουσικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, διασκεδάζοντας πιστούς οπαδούς και τυχαίους περαστικούς, δίνοντας το στίγμα μιας πόλης που πάντα έχει κάτι να προσφέρει.Σε συνεργασία με το Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων, το Ministry of Concrete παρουσιάζει ένα τουρνουά skateboarding υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών. Η Πλατεία Κοτζιά μεταμορφώνεται σε ένα μοναδικό skate plaza, χαρίζοντας ένα εκπληκτικό θέαμα πλαισιωμένο από συναυλίες, dj sets, street food και πολύ κέφι, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.Ο Εθνικός Κήπος φιλοξενεί μία σειρά εικαστικών δράσεων για παιδιά 5-14 ετών, στο πλαίσιο του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων. Οι εικαστικές δράσεις έχουν στόχο να βιώσουν τα παιδιά τα έργα μεγάλων καλλιτεχνών με όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις αλλά και να νιώσουν το μεγαλείο της φύσης. Κάθε συνάντηση σταματά και σε μια διαφορετική στιγμή στην ιστορία της τέχνης, η οποία εμπνέεται από τη φύση.Το Athens Cocktail Week ανοίγει τις πόρτες του με ένα εντυπωσιακό Opening Party στον Κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων. Από τις 19:00 και μετά, στον υπέροχο αυτό κήπο θα στηθεί ένα φαντασμαγορικό party με δεκάδες διαφορετικά κοκτέιλ από κορυφαία αποστάγματα, καθώς και μουσικές από τον Best Radio 92.6.Ο θρυλικός James Lavelle, μία τεράστια μορφή της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση. Προσκεκλημένος του Street Food Festival 2023, o James Lavelle θα δώσει μία μοναδική συναυλία στον πεζόδρομο της Ερμού, για όλους τους foodies της πόλης και όχι μόνο.Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει σε έναν βραδινό περίπατο το συνοπτικό χρονικό του Ελληνικού Κράτους από την ίδρυσή του έως σήμερα. Μια ιστορία που ξεκινάει πριν από δύο αιώνες από έναν μικρό τόπο στην καρδιά της Αθήνας, που έζησε τη γέννηση αλλά και τις περιπέτειες μιας ολόκληρης χώρας.Οι Street Outdoors, το πιο διάσημο street party της χώρας, συνεργάζεται με το Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων και «προσγειώνεται» στο parking του Λυκαβηττού. Για ένα ολόκληρο απόγευμα θα μετατρέψει το «μπαλκόνι της Αθήνας», σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά club του κόσμου.Το ελληνικό παγωτό στα καλύτερά του σε ένα μοναδικό pop up event στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Συνταγές του χθες, τεχνικές του σήμερα, γεύσεις απρόσμενες από παλιούς και νέους παραγωγούς θα συνδυαστούν με πολλά βραβεία και έντονη διάθεση για δημιουργία. Στους πολύχρωμους πάγκους που θα στηθούν στην αγορά, θα συμμετέχουν 6 από τα πιο αγαπημένα μας ice cream shops, τα οποία ανεβάζουν συνολικά την εμπειρία του παγωτού στο ύψος που της αναλογεί.Το Σχεδία home μας περιμένει να γιορτάσουμε τον ερχομό του καλοκαιριού με ένα κεφάτο street party για μικρούς και μεγάλους. Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα μας ξεσηκώσουν με τις μουσικές επιλογές τους, ενώ στους τοίχους του Σχεδία home, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη δεύτερη έκθεση που διοργανώνεται με αφορμή τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού «Σχεδία».Το Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται το καλοκαίρι με το εντυπωσιακό πάρτι της Lifo στη βεράντα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Τα φώτα της πόλης ανάβουν, ο dear Quentin βρίσκεται στα decks, ένα αεράκι φυσάει απαλά κι η διασκέδαση ξεκινά με μουσική, χορό και χαλαρή διάθεση.