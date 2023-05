Sir Στέλιος Χατζηιωάννου: Βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στην επιχειρηματικότητα

Κλείσιμο

Κατά τη διάρκεια της 48ης τελετής αποφοίτησης των σπουδαστών του, το BCA College Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών βράβευσε τον Στέλιος Χατζηιωάννου για τη συνολική συνεισφορά του στην επιχειρηματικότητα.Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία 1.800 ατόμων. Κεντρικός καλεσμένος ήταν ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή διαδικτυακά. Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους του Στέλιου Χατζηιωάννου, ο David Watson, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου.Η βράβευση αυτή αποτελεί την αναγνώριση του καινοτόμου έργου του μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, που αποτελούν παράδειγμα έμπνευσης για τις νεότερες γενιές, αλλά και της συνεισφοράς και στήριξής του στην ελληνική επιχειρηματικότητα.Ο Στέλιος Χατζηιωάννου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Φοίτησε στα εκπαιδευτήρια Δούκα, το 1984 συνέχισε τις σπουδές του στο London School of Economics και έπειτα στο City University.Έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο δημιουργός της οικογένειας σημάτων easy ( easy family of brands in English), ξεκινώντας με την αεροπορική εταιρεία easyJet.com το 1994, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έξι χρόνια αργότερα έβαλε την easyJet.com στο London Stock Exchange προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αύξηση του στόλου της από 16 σε 330 αεροσκάφη Airbus, που σήμερα μεταφέρουν σχεδόν 100 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.Στρατηγικά, ο Στέλιος διατήρησε την ιδιοκτησία του σήματος easyJet.com στη δική του ιδιωτική εταιρεία και επέκτεινε το easy family of brands σε άλλους τομείς, όπως οι easyHotel.com, easyCar.com και πολλούς άλλους.Ο Στέλιος Χατζηιωάννου χρησιμοποιεί τη σταθερή ροή εσόδων από τα πνευματικά δικαιώματα της easy family of brands για να χρηματοδοτήσει το φιλανθρωπικό του έργο μέσω του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου. Το εμβληματικό πρόγραμμα στην Ελλάδα είναι το "Φαγητό από Καρδιάς" όπου από το 2014 προσφέρει snacks σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και το ζητούν κάθε εργάσιμη ημέρα μέσα από 7 σημεία διανομής στην Αθήνα.Η συνεισφορά του στην επιχειρηματικότητα δε σταματάει μόνο στις δραστηριότητές του. Μέσω του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, και αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία του και τεχνογνωσία στον κλάδο των επιχειρήσεων, από το 2008 επιβραβεύει κάθε χρόνο νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα με επιχορηγήσεις προκειμένου να ενθαρρύνει περισσότερες start-up επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία.