Π.χ. το νέο μας laptop, που είναι το κινητό μας γραφείο ή το αγαπημένο μας ηχοσύστημα για τα πάρτι με φίλους. Αλλά και αντικείμενα, όπως ένα ηλεκτρικό πατίνι που είναι ο σωτήρας μας στην καθημερινότητα της πόλης.Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο αντικείμενο;Το τι ορίζει ο καθένας ως αγαπημένο αντικείμενο διαφέρει. Αλλά δεν διαφέρει η ανάγκη μας να τα προστατεύσουμε από πιθανούς κινδύνους. Άλλωστε είναι κομμάτι της περιουσίας μας, λογικό να τα αγαπάμε. Κάποιες φορές όμως, αυτή η αγάπη και φυσικά και τα χρήματα που έχουμε δαπανήσει για αυτά, μας κάνουν υπερπροστατευτικούς και μας εμποδίζουν να τα χαρούμε στο μέγιστο.Πόσες φορές έχεις αφήσει τη ζελατίνα πάνω από μήνα για να μην γρατσουνιστεί η οθόνη, πόσες φορές πιάνεις τη νέα σου ηλεκτρική κιθάρα και αντί να ροκάρεις με την ψυχή σου την ακουμπάς σαν επίχρυση άρπα σε ορχήστρα στο μέγαρο ή πόσες φορές βάζεις το νέο σου λάπτοπ πίσω στο κουτί του και μέσα σε θήκη, και σε θήκη για τη θήκη για να μην σου πάθει κάτι.Το πρόγραμμα ασφάλισης ERGO My Favorite Things της ERGO Aσφαλιστικής σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς έρχεται ως απάντηση σε αυτό. Αφού τώρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μπορείς να ασφαλίσεις έως και 5 προσωπικά αντικείμενα και να τα προστατεύσεις από θραύση, κλοπή και φωτιά. Και έτσι τα προστατεύεις από πιθανή ζημιά ή και κλοπή και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.Γιατί τα αγαπημένα σου αντικείμενα πρέπει να τα προστατεύεις, και να τα απολαμβάνεις! Ε, τώρα μπορείς να το κάνεις σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.Το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα ERGO My Favorite Things της ERGO Ασφαλιστικής προσφέρεται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση της Πειραιώς Financial Holdings. A.E.