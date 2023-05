Μουσικό βίντεο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας από τη Volvo Trucks

Κλείσιμο

Είναι ένα απλό μήνυμα, που όμως μπορεί να σώσει ζωές. Και είναι επίσης το θέμα του νέου μουσικού βίντεο της Volvo Trucks, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας 2023 του ΟΗΕ. Στόχος είναι να προσεγγίσει τους μαθητές σε όλο τον κόσμο για να εμφυσήσει τη σημασία της ασφαλούς συμπεριφοράς, καθώς και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τα οχήματα βαρέως τύπου στην κυκλοφορία.STOP, LOOK, WAVE! Αυτό είναι το θέμα του νέου μουσικού βίντεο της Volvo Trucks, το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας 2023 του ΟΗΕ. Στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές σε όλο τον κόσμο πώς να είναι πιο ασφαλείς στην κυκλοφορία.Κάθε χρόνο, περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώνονται και 50 εκατομμύρια τραυματίζονται σε τροχαία ατυχήματα. Για τα άτομα ηλικίας 5-29 ετών, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή τους. Και στους δρόμους, 1 στους 4 θανάτους συμβαίνει μεταξύ πεζών και ποδηλατών.Σε μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό προς το καλύτερο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διοργανώνει την ετήσια Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ - προσκαλώντας άτομα και οργανισμούς να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του ΟΗΕ να μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα κατά 50% μέχρι το 2030.Η συμβολή της Volvo Trucks είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, το οποίο ονομάζεται STOP LOOK WAVE και τα διδάσκει πώς να είναι πιο ασφαλή στην κυκλοφορία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι και ένα μουσικό βίντεο που ενθαρρύνει τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να διασχίζουν τους δρόμους με ασφάλεια."Για εμάς στη Volvo, η ασφάλεια είναι στο DNA μας. Δεν εστιάζουμε μόνο στα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων μας, αλλά και στην ενίσχυση της ασφαλούς συμπεριφοράς στην κυκλοφορία για τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων", λέει η Anna Wrige Berling, Διευθύντρια Ασφάλειας Κυκλοφορίας και Προϊόντων της Volvo Trucks.Στο βίντεο εμφανίζονται παιδιά από όλο τον κόσμο, τα οποία δείχνουν πώς να κάνουν μια σειρά από απλές, εύκολες χορευτικές κινήσεις που έχουν ως στόχο να κάνουν το μήνυμα πιο ελκυστικό για τους νέους και να βοηθήσουν στη διάδοση του μηνύματος.Το μουσικό βίντεο και το εκπαιδευτικό υλικό που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οδικής ασφάλειας του ΟΗΕ, είναι μια καινούρια, αναβαθμισμένη έκδοση ενός προγράμματος που ξεκίνησε το 2015. Έκτοτε, το πρόγραμμα έχει προσεγγίσει παιδιά σε περισσότερες από 30 χώρες."Με το νέο μουσικό βίντεο, ελπίζουμε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερα παιδιά σε ακόμη περισσότερες χώρες. Τα σχολεία και οι οργανισμοί κάθε είδους μπορούν να τρέξουν το πρόγραμμά μας για την ασφάλεια, ώστε να ενθαρρύνουν την ασφαλή συμπεριφορά για την προστασία των παιδιών μας και τη διάσωση ζωών", λέει η Anna Wrige Berling.Το νέο τραγούδι και το μουσικό βίντεο για το Stop Look Wave είναι μέρος ενός εκπαιδευτικού υλικού που έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Τα ενθαρρύνει να σταματούν πρώτα πριν βγουν έξω όταν διασχίζουν το δρόμο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κοιτάζουν και προς τις δύο κατευθύνσεις για να δουν αν πλησιάζει κάποιος οδηγός και να έχουν οπτική επαφή μαζί του. Στη συνέχεια θα πρέπει να χαιρετούν τον οδηγό και αν ο οδηγός τους χαιρετήσει, ξέρουν ότι ο οδηγός τα έχει δει και ότι είναι ασφαλές να διασχίσουν το δρόμο.