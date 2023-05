Spetsathlon 2023: Σπουδαίες συμμετοχές στη μεγάλη γιορτή του αθλητικού τουρισμού

Η Ποθητή Κυνηγοπούλου και η Άδα Σταματάτου στον αγώνα 5K Run

Μαρίνα Κουταρέλλη - Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Spetsathlon

Η ομάδα της BWIN

Δημήτρης Κουλούρης, Γιώργος Αλυφαντής

Ο Γιώργος Σταμούλης στον αγώνα τριάθλου

Γιώργος Τσακαλάκης - Country Manager Bolton Hellas, Μαρίνα Κουταρέλλη - Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetsathlon

Στιγμιότυπο από τους κολυμβητικούς αγώνες

O Γιάννης Δρυμωνάκος στον κολυμβητικό αγώνα

Το αγωνιστικό μέρος της ημέρας έκλεισε με τον αγώνα τρεξίματος 5χλμ. από την, ενώ ο Ηλίας Γκότσης και Herbalife φρόντισαν για το πιο δυνατό warm-up session. Πρώτοι τη γραμμή του τερματισμού πέρασαν ο Παναγιώτης Καρούτζος (Team Under Armour) και η Στέλλα Αλεξανδρίδου (Team Arla Protein). Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τις απονομές των αγώνων στην πλατεία Ποσειδωνίου, τις οποίες διαδέχθηκε το αγαπημένοPasta Night, προσφέροντας στους αθλητές την απαραίτητη ενέργεια για τους αγώνες τριάθλου που ακολούθησαν την επόμενη ημέρα.Την Κυριακή δόθηκε η εκκίνηση των αγώνων του Spetses Triathlon Sprint και του Spetses Triathlon Endurance, με συμμετοχές πολλών αθλητών, πρωταθλητών, αλλά και πλήθος first timers που βίωσαν μια μοναδική εμπειρία. Την πρώτη θέση στην κατηγορία Endurance κατέκτησαν ο Σπετσιώτης Φίλιππος Βώκος που υποστηρίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Σπετσών και το Community Trust Spetses και η Αναστασία Τουρουκτζή και στην Sprint ο Παναγιώτης Δημόπουλος και Νάντια Συναντζάκη, ενώ με διαφορά μικρότερη του 1 λεπτού, τερμάτισε ο πολλά υποσχόμενος νεαρός Νίκος Κεραμίδας (Team Garmin Greece), ενώ στο Spetses Sprint Triathlon Relay ξεχώρισε η παρουσία της ομάδας της Under Armour, κατακτώντας με διαφορά την πρώτη θέση.Δυνατές συγκινήσεις προσέφερε και η παρουσία και κοινή συμμετοχή του Γρηγόρη Σουβατζόγλου, με τον παρατριαθλητή Γεράσιμο Λιγνό και της Νικολέτας Αγγελέτου με την παρατριαθλήτρια Αντιγόνη Βασιλοπούλου που ως επόμενο στόχο τους έχουν θέσει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024, καθώς και των ομάδων των Race for Autism και Race for Diabetes, με τους Άδα Σταματάτου και Γιάννη Βίδρα, να προβάλουν τη σπουδαιότητα της ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής ατόμων με αναπηρία στα αθλητικά δρώμενα, μια πρωτοβουλία που πρώτοι οι αγώνες των Σπετσών ανέδειξαν στην Ελλάδα., ο οποίος εκτός από τον κολυμβητικό αγώνα του 1χλμ. -στον οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση της ηλικιακής του κατηγορίας- συμμετείχε και σε σκυταλοδρομία με τον παρααθλητή Μάκη Καλαρά (Team Herbalife) και την Ποθητή Κυνηγοπούλου, κατά τη διάρκεια των απονομών ανέφερε: «Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα λαμπρό πεδίο δράσης για τη χώρα μας καθότι συνδυάζει τον αθλητισμό με τον τουρισμό και την αναψυχή, μια τάση που ισχυροποιείται παγκοσμίως. Το Spetsathlon έχει πλέον καθιερωθεί και αποτελεί ένα από τα καλύτερα events αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας, συνδυάζοντας το κολύμπι, το τρέξιμο και το ποδήλατο με έναν ιδανικό τρόπο που μεγιστοποιεί τη συμμετοχή. Συγχαρητήρια στους εμπνευστές και διοργανωτές αυτού του πολυσυμμετοχικού αγώνα που κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος και μας κάνει, όσους αγαπάμε τον αθλητισμό, να θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της γιορτής».Με τη σειρά της ηδήλωσε: «Είμαστε πολλοί χαρούμενοι που κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές επισκέπτονται τις Σπέτσες, για να λάβουν μέρος στα αγωνίσματα της διοργάνωσης. Η τεράστια ανταπόκριση και αγάπη του κόσμου, επιβεβαιώνουν πως το Spetsathlon είναι η μεγαλύτερη γιορτή αθλητικού τουρισμού στη χώρα και γι’ αυτό δεσμευόμαστε τα 10 χρόνια του θεσμού, να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενη προσδοκία».Ο Μέγας Χορηγός του Spetsathlon, η Entain plc με το brand. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet και Ladbrokes.Ο Χρυσός χορηγός της διοργάνωσης, η, το κορυφαίο brand αθλητικού εξοπλισμού και ρουχισμού επιδόσεων που ήταν εκεί με το #UATeam για να παρουσιάσει αποκλειστικά για πρώτη φορά το νέο της δρομικό παπούτσι Hovr Machina Breeze. Η ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των αθλητικών ειδών οργάνωσε για ακόμη μια χρονιά μοναδικά activations, πληθώρα εκπλήξεων και ένα φαντασμαγορικό περίπτερο στην πλατεία των Σπετσών.Το, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής, ενώ η ομάδα του ανέλαβε να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για διατάσεις, αλλά και την απαραίτητη καθοδήγηση από έμπειρους γυμναστές του Training Room., ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φρόντισε να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στις κατηγορίες των υποκατάστατων γεύματος και των πρωτεϊνούχων συμπληρωμάτων διατροφής συνδυαστικά. Η, που είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών, ελεγκτικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου.Το, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, ανέδειξε τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν τις Rio Mare Insalatissime Σαλάτες με Τόνο: σαλάτες με εκλεχτά λαχανικά, όσπρια και εξαιρετικό τόνο. Ολοκληρωμένα, απολαυστικά γεύματα, με υψηλή διατροφική αξία, χωρίς συντηρητικά, έτοιμα να τα απολαύσεις παντού, εύκολα, ανά πάσα στιγμή. Το, το νέο καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος έγινε ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος για αθλητές και θεατές, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Με τα αποσμητικά Borotalco ξεχάσαμε τον ιδρώτα και απολαύσαμε ένα τριήμερο γεμάτο φρεσκάδα και όμορφες στιγμές.Το brand ζυμαρικών, που είναι από τους παλαιότερους χορηγούς του Spetsathlon, παρουσίασε την ανανεωμένη εικόνα του με νέα συσκευασία, εμπνευσμένη από τους χρυσαφένιους σιτοβολώνες και τον ελληνικό ουρανό. Φυσικά, όπως κάθε χρόνο, παρουσίασε και τις καινοτόμες σειρές ζυμαρικών του: Ολικής Άλεσης, Ζυμαρικά με +50% πρωτεΐνη, καθώς και την τελευταία καινοτόμα προσθήκη του, τη σειρά Ζυμαρικά με Όσπρια. Beauty Partner ήταν η εταιρεία, επίσης διαχρονικός χορηγός του Spetsathlon, που φρόντισε για την αντηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, παρέχοντας μια σειρά από καινοτόμα -σε τεχνολογία και υφή- προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης., με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, ήταν ο Timing Sponsor της διοργάνωσης.Οι φαρμακοβιομηχανίεςκαιτου Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη ανέλαβαν με τα προϊόντα τους την αποθεραπεία των αθλητών με ομάδα φυσιοθεραπευτών, ενώ στήριξαν των αγώνα με τα κορυφαία αντισηπτικά Reval. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερότης Coca-Cola Τρία Έψιλον, που φρόντισε για τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Ο, το αγαπημένο έδεσμα, που χαρίζει δύναμη και ενέργεια σε μικρούς και μεγάλους με την πλούσια γεύση του και την υψηλή διατροφική του αξία, η, η μόνη εταιρεία στην ελληνική αγορά, που μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη πρόταση φρούτων, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τη διατροφική αξία τους και τη θετική συνεισφορά τους στην υγεία και την ευεξία μας , στήριξε με τις εξαιρετικές της μπανάνες το Spetsathlon 2023, συμβάλλοντας θετικά στην υγεία και την ευεξία των συμμετεχόντων, ηη Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.ήταν ο «Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής» του αγώνα, παρέχοντας ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδή και παροχή πρώτων βοηθειών, σε ιατρικές ανάγκες και περιστατικά που προέκυψαν, για όλους τους παρευρισκόμενους - συμμετέχοντες αθλητές, θεατές και εθελοντές - καθ΄ όλη τη διάρκεια του event. Για τους σκοπούς αυτούς διέθεσε ιατρικό εξοπλισμό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και επανδρωμένο ασθενοφόρο.Υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν οι κινηματογράφοιTransportation Partners της διοργάνωσης ήταν ηκαι η, οι οποίες προσέφεραν έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που ταξίδεψαν ακτοπλοϊκώς στο νησί τις ημέρες της διοργάνωσης.Συντελεστής της διοργάνωσης ήταν η, η οποία παρείχε ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.Στην κεντρική φωτογραφία: Στιγμιότυπο από τον αγώνα 5K Run