Whisk(e)y Masterclass στο Ian’s Lounge Bar!

Τι είναι το whisk(e)y; Από τι γίνεται; Πώς πίνεται; Πώς sυνδυάζεται;Το Σάββατο 20 Μαΐου ο Γιώτης Αγγελίδης με τη γευσιγνωσία διαφορετικών single malts από πέντε περιοχές της Σκωτίας θα μυήσει τους καλεσμένους σε ένα απολαυστικό ταξίδι αρωμάτων, με ένα mentoring που θα απαντήσει σε συνηθισμένες ή και όχι απορίες που σχετίζονται με το αγαπημένο απόσταγμα.Κάθε whisk(e)y συνδυάζεται γευστικά με ένα συγκεκριμένο pairing, για να απογειώσει την εμπειρία. Συγκεκριμένα:Glenkinchie 12 y.o. (Lowland) με Brie | Dry Mango | Crystalized GingerHighland Park 10 y.o. (Orkney) με Crispy Sea Salt Crackers | Fruits of the Forest JamAberlour 12 y.o. (Speyside) με Roasted Beef BrisketArdberg 10 y.o. (Islay) με Roquefort breaded with RoeDalwhinnie 15 y.o. (Highland) με Bitter Chocolate with fresh StrawberriesIan’s Lounge Bar, εντός του Regency Casino ThessalonikiΣάββατο 20 Μαΐου στις 21:30Ώρα Έναρξης: 22:00Εισιτήρια 20€ (Οι θέσεις δεν έχουν αρίθμηση. Εξυπηρετείστε με σειρά προσέλευσης)Πληροφορίες στο 2310 491291Είσοδος +21 με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου