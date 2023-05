Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό του Νίκου Παπαγγελή για το δεύτερο “Wheels of Will”

Κλείσιμο

«Δεν υπάρχει η λέξη αδύνατο, υπάρχουν μόνο δικαιολογίες». Με τη φράση αυτή σαν μότο ζωής ο Νίκος Παπαγγελής ετοιμάζεται για το δεύτερο «Wheels of Will» έχοντας στο πλευρό του τον ΟΠΑΠ.Μετά την εντυπωσιακή του διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα την περσινή χρονιά, ο 6ος Παραολυμπιονίκης Ποδηλασίας, θα διανύσει μια ακόμα πολύ μεγάλη διαδρομή για καλό σκοπό. Εφέτος, το ταξίδι του θα ξεκινήσει από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, το Σάββατο 13 Μαΐου, και θα ολοκληρωθεί στη γενέτειρά του την Πάτρα.Σκοπός του «Wheels of Will» είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την περαιτέρω ενίσχυση του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» για την καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου. O Nίκος Παπαγγελής είχε έρθει αντιμέτωπος με τον καρκίνο και αναγκάστηκε να ακρωτηριάσει το αριστερό του πόδι. Όνειρό του είναι το «Wheels of Will» να καταστεί θεσμός και ο ίδιος κάθε χρόνο να διανύει νέες διαδρομές βοηθώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους μέσω του αθλητισμού.Στη διαδρομή αυτή, των 230 χιλιομέτρων, ο Νίκος Παπαγγελής δεν θα είναι μόνος. Θα έχει δίπλα του τον ΟΠΑΠ, που υποστηρίζει κάθε του βήμα και κάθε του προσπάθεια, μέσω του προγράμματος OΠΑΠ Champions. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο την πλήρη στήριξη νέων αθλητών στην προσπάθεια να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Μέσω του προγράμματος αυτού, ο ΟΠΑΠ αποδεικνύει για ακόμα μια φορά έμπρακτα πως είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού.Λίγο πριν ξεκινήσει το νέο του ταξίδι με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για καλό σκοπό, ο Νίκος Παπαγγελής μίλησε στον ΟΠΑΠ για το «Wheels of Will», τις δυσκολίες και τη φιλοσοφία ζωής του.Δείτε το βίντεο: