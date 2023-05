Οι πιο hot gaming τίτλοι για τον Μάιο του 2023

Κλείσιμο

Ο Μάιος, που λες, είναι ένας από εκείνους τους μήνες που δεν ξέρεις ποια video games να πρωτοπαίξεις. Οι κυκλοφορίες είναι πολλές και διάφορες, καλύπτοντας κάθε είδος, πλατφόρμα και γούστο στο πλαίσιο νέων και αγαπημένων franchises. Εμείς μελετήσαμε προσεκτικά το ημερολόγιο και κατασταλάξαμε στα έξι σημαντικότερα παιχνίδια που κυκλοφορούν μέσα στον τρέχοντα μήνα. Κάποια σε περιμένουν ήδη στα ράφια των καταστημάτων ενώ ορισμένα άλλα έχεις ακόμα λίγες μέρες προκειμένου να τα προπαραγγείλεις.Μη χάνεις χρόνο!Ένα shooter με βαμπίρ που διαδραματίζεται σε έναν ιδιαίτερο κόσμο, με ακατάπαυστη δράση και χορταστικά ατελείωτο πιστολίδι που προσφέρει μία καλή σόλο αλλά ακόμα καλύτερη co-op εμπειρία. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς το Redfall, το δημιούργημα της Arkane Studios (Prey, Dishonored, Deathloop κανείς;). Επίλεξε τον χαρακτήρα της επιλογής σου και ξεκίνα την εξερεύνηση ενός γεμάτου μυστικά, ανοιχτού μα και αφιλόξενου κόσμου στον οποίο κανείς δε θέλει το καλό σου.Τι κι αν βρίσκεται σε early access από τον Οκτώβριο του 2021; Το Darkest Dungeon II κυκλοφορεί αυτόν τον μήνα με κάθε επισημότητα και όπως συνέβη και με τον προκάτοχό του, είναι σχεδόν δεδομένο πως θα «αναγκάσει» τους λάτρεις των RPG να μείνουν «κολλημένοι» στις οθόνες τους. Το Darkest Dungeon II είναι βασισμένο στη Unity, κάτι που του έχει επιτρέψει να περάσει στις τρεις διαστάσεις με το αποτέλεσμα να είναι άκρως εντυπωσιακό. Πόσο περισσότερο σε σχέση με το πρώτο; Θα δείξει…Αν δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι καλωσορίζουμε επιτέλους το νέο Zelda, μην αγχώνεσαι: όλοι το ίδιο πρόβλημα έχουμε! Σκέψου ότι μερικούς μήνες δεν γνωρίζαμε καλά-καλά το όνομα του Tears of the Kingdom, το οποίο για χρόνια ήταν γνωστό ως Breath of the Wild Sequel. Στη Nintendo άλλωστε διακρίνονται για τη μυστικοπάθειά τους, αλλά ας είναι: η νέα περιπέτεια του Link δείχνει να είναι ένα «κλικ» ανώτερη από την αμέσως προηγούμενη και άρα πανέτοιμη να θέσει νέα στάνταρ στο platforming.Αν έχεις παίξει τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς Amnesia (The Dark Descent, Rebirth κ.α.), τότε το The Bunker θα πρέπει να βρίσκεται ήδη στη λίστα σου. Πρόκειται για ένα horror game πρώτου προσώπου το οποίο, όπως προδίδει εν μέρει ο τίτλος του, εξελίσσεται σε ένα υπόγειο καταφύγιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εξερεύνησέ το, χρησιμοποίησε εργαλεία και πυρομαχικά με φειδώ, μα πάνω απ’ όλα κράτα οποιαδήποτε πηγή φωτός αναμμένη αφού ό,τι κι αν παραμονεύει στο σκοτάδι, δεν έχει καλό σκοπό.The Lord of the Rings: GollumΌσα χρόνια κι αν περάσουν, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών θα παραμένει στα… trending της ψυχαγωγίας. Δεν ξέρουμε για ‘σένα, εμείς όμως νομίζουμε πως έχει περάσει καιρός από τότε που παίξαμε ένα πραγματικά ποιοτικό παιχνίδι βασισμένο στο σύμπαν του Tolkien και το The Lord of the Rings: Gollum έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Το εντυπωσιακό με δαύτο είναι ότι ετοιμάζεται να διηγηθεί την ιστορία του από ένα πραγματικά πρωτότυπο πρίσμα -αυτό του Gollum, συνδέοντας τα Lord of the Rings και Hobbit.