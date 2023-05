Ενημέρωση για τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - αλλαγή διαχειριστή απαιτήσεων

Κλείσιμο

Η παρούσα Ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης χαρτοφυλακίου τιτλοποιημένων απαιτήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EE) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ο «»), όπως ισχύει.Η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Pillar Finance Designated Activity Company», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (Fourth Floor, 3 George’s Dock, IFSC) με αριθμό καταχώρισης στο ιρλανδικό μητρώο εταιρειών 621156 (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ireland@Wilmingtontrust.com , αριθμός fax: +3531 612 5550) (εφεξής, η «»), είναι κυρία χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (και των εγγυήσεων και εμπραγμάτων εξασφαλίσεων για τις εν λόγω απαιτήσεις) (εφεξής, οι «») που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της με αριθμό 146/18-6-2019 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003 στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 10 και με α.α. 180.Η Pillar Finance DAC απέκτησε το εν λόγω χαρτοφυλάκιο από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και ήδη «Τράπεζα Εurobank A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος, αρ. 8, ΤΚ 105 57), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 και Α.Φ.Μ. 996866969 (η «»), σύμφωνα με τις διατάξεις για την τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων των άρθρων 10 και 14 του ν. 3156/2003.Η Pillar Finance DAC, η οποία παραμένει κυρία και μοναδική δικαιούχος των Απαιτήσεων, ανέθεσε αρχικά τη διαχείριση των Απαιτήσεων στην εταιρεία με την επωνυμία «Do Value Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, ΤΚ 183 46, Μοσχάτο) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000 και Α.Φ.Μ. 099755919 (εφεξής, η «»). Η αρχική ανάθεση της διαχείρισης στην Do Value καταχωρήθηκε με την με αριθμό 147/18.6.2019 πράξη καταχώρισης στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 10 α.α. 181.Η Do Value ενήργησε ως διαχειριστής των Απαιτήσεων έως την αντικατάστασή της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Λεωφόρος Κηφισίας 66, 15125, Μαρούσι, Αττική) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143190101000 και Α.Φ.Μ. 800858891 (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@qquant.gr , αριθμός τηλεφώνου +30 216 000 2000/fax: +30 216 000 2090 (εφεξής, η «»), που έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του αρ. 1 του ν. 4354/2015 (Απόφαση 247/1/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4171) .Ο διορισμός της QQuant ως διαχειριστή των Απαιτήσεων σε αντικατάσταση της Do Value θα ισχύει από την ημερομηνία της καταχώρησης της οικείας σύμβασης διαχείρισης στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (η «»), η οποία θα είναι την ή περί την 15η Μαΐου 2023.Τονίζεται ότι η ως άνω ανάθεση διαχείρισης στην QQuant δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχόμενων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των οφειλών.Η παρούσα στοχεύει να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις, άλλα υπόχρεα πρόσωπα (λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου ή λόγω συμψηφισμού ή λόγω ενεχύρου απαίτησης κατ’ αυτών), ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω (κληρονόμοι), δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα, επίτροποι, εκτελεστές διαθήκης, κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς ή άλλοι εκπρόσωποι, εταίροι νομικών προσώπων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή άλλων οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) (εφεξής, τα «») ότι, συνεπεία της ανωτέρω αλλαγής του διαχειριστή των Απαιτήσεων, τα προσωπικά τους δεδομένα που σχετίζονται με τις Απαιτήσεις (εφεξής, τα «Προσωπικά Δεδομένα»), διαβιβάζονται από την Ημερομηνία Καταχώρισης και εφεξής από την Do Value στην QQuant, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Pillar Finance DAC, προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων.Η Do Value θα συνεχίσει να τηρεί και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις για όσο χρόνο είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου αφενός να εξυπηρετεί, ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τυχόν αιτήματα αυτών για την άσκηση των δικαιωμάτων τους εκ του Κανονισμού που αφορούν στην περίοδο της εκ μέρους της διαχείρισης των Απαιτήσεων και αφετέρου στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή στο πλαίσιο δίκης ή για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και αναφοράς σε εποπτικές αρχές της Do Value.Από την Ημερομηνία Καταχώρισης και εφεξής και καθόλη τη διάρκεια της διαχείρισης των Απαιτήσεων, τόσο η QQuant ως διαχειριστής των Απαιτήσεων όσο και η Pillar Finance DAC ως κυρία και νόμιμη δικαιούχος των απαιτήσεων, ενεργούν εκάστη ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και εκάστη μόνη καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.Σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τον Κανονισμό, τον ν. 4624/2019 και κάθε άλλη διάταξη που διέπει την επεξεργασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, από την Ημερομηνία Καταχώρισης και καθ’ όλη την περίοδο διαχείρισης, η QQuant, ενεργώντας ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα συλλέγει από την Τράπεζα ως πωλήτρια του χαρτοφυλακίου των Απαιτήσεων, την Do Value ως προηγούμενο διαχειριστή των Απαιτήσεων καθώς και, ενδεχομένως, από τρίτες πηγές και δημόσια προσβάσιμα αρχεία και θα επεξεργάζεται για λογαριασμό της και για λογαριασμό της Pillar Finance DAC τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της διαχείρισης των Απαιτήσεων και της εκτέλεσης των συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν έννομες υποχρεώσεις που βαρύνουν την Pillar Finance DAC ή την QQuant, όπως π.χ. υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και αναφοράς σε εποπτικές Αρχές καθώς και για τη δικαστική ή εξώδικη προάσπιση και επιδίωξη των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Pillar Finance DAC σχετικά με τις υπό διαχείριση Απαιτήσεις.Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που δύνανται να τύχουν επεξεργασίας για τους ανωτέρω σκοπούς είναι ιδίως στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας/αλληλογραφίας και τηλέφωνα), καθώς και στοιχεία οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης αναφορικά με τις Απαιτήσεις και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα Προσωπικά Δεδομένα που δύνανται να τύχουν επεξεργασίας αφορούν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το νομικό πρόσωπο όπως, ενδεικτικά, νόμιμοι εκπρόσωποι, πραγματικοί δικαιούχοι, διαχειριστές ή μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης, εν ενεργεία ή διατελέσαντες, εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, αρμόδιοι προς επικοινωνία ή εξουσιοδοτηθέντες ή πληρεξούσιοι ή αντιπρόσωποι ή εργαζόμενοι/συνεργάτες των ανωτέρω. Προσθέτως, περιλαμβάνονται τα Προσωπικά Δεδομένα προσώπων που σχετίζονται με τις Απαιτήσεις, ως δικηγόροι ή αντίκλητοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της δικαιούχου των απαιτήσεων για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού).