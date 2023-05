Η Teleperformance Greece στο Delphi Economic Forum: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υπηρεσία του ανθρώπου & η αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων αποτελούν όπλα στη φαρέτρα του παγκόσμιου οργανισμού, που απασχολεί 12.000 άτομα στην Ελλάδα

τρεις άξονες

Η Teleperformance Greece συμμετείχε στο Delphi Economic Forum, το διεθνές οικονομικό συνέδριο που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, και εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, Charlotte Foucteau, η οποία παρευρέθηκε στη συζήτηση του πάνελ. Επιπλέον, ο CFO της εταιρείας, Γιώργος Αθανασίου, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλοαναφέρθηκε στο πρώτο 6μηνο της θητείας της ως CEO στην Teleperformance, ένα οργανισμό 12.000 ατόμων, χαρακτηρίζοντας το ενθουσιώδες και έντονο. Τόνισε ότι το digital transformation βρίσκεται στην καρδιά της εταιρείας και έχει επηρεάσει: αρχικά το customer experience, κάνοντάς το πιο εξατομικευμένο και αποτελεσματικό. «Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε τους πελάτες μας γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να τους παρέχουν μια απρόσκοπτη και φιλική προς το χρήστη ψηφιακή εμπειρία. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για εταιρείες όπως η δική μα, οι οποίες παρέχουν digital business services που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας και των πελατών τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αλλάξει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την παροχή των υπηρεσιών μας και έχουμε επενδύσει ιδιαίτερα στις ψηφιακές μας δυνατότητες, προκειμένου να παρέχουμε την υψηλή ποιότητα που απαιτούν οι πελάτες μας. Έχουμε λανσάρει νέες πλατφόρμες και εργαλεία που μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες στους πελάτες μας και να επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για εκείνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενη στο δεύτερο άξονα, μίλησε για το πώς το digital transformation έχει μεταμορφώσει τις βασικές λειτουργίες της Teleperformance. «Με την εργασία από το σπίτι η ανάγκη να παραμείνουμε συνδεδεμένοι έχει καταστεί ζωτικής σημασίας. Έχουμε μεταμορφώσει και ψηφιοποιήσει όλες τις βασικές εμπειρίες των εργαζομένων μας: τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί τους και τους υποστηρίζουμε, τον τρόπο με τον οποίο τους εκπαιδεύουμε και τους κρατάμε ενήμερους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τους εντάσσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας».Σχετικά με τον τρίτο άξονα σημείωσε: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πίσω από το digital transformation βρίσκονται άνθρωποι. Εστιάζουμε στη βελτίωση του έργου των ομάδων μας, βελτιώνοντας την καθημερινή τους εργασία και διασφαλίζοντας ότι αισθάνονται τη θετική επίδραση που δημιουργούν σε κάθε αλληλεπίδραση».Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι άνθρωποι νιώθουν φόβο αντικρύζοντας τον ψηφιακό ανασχηματισμό, η κα Foucteau είπε: «Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως συγκυβερνήτη, όχι ως κυβερνήτη. Στις σημερινές λέξεις που αλλάζουν γρήγορα, είναι σημαντικό οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι να μην αποτελούν εμπόδιο, αλλά να δίνουν ένα σαφές όραμα και το πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στις ομάδες τους να ξεκλειδώσουν τις καλύτερες δυνατότητές τους, να καινοτομήσουν, να λάβουν αποφάσεις» και συμπλήρωσε: «Ζούμε σε μια κοινωνία, όπου πιέζεσαι να δείξεις συνεχώς ότι γνωρίζεις. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να είμαστε ταπεινοί δείχνοντας ότι μερικές φορές δεν έχουμε ολοκληρωμένη απάντηση σχετικά με το πώς η αύξηση της τεχνολογίας θα επηρεάσει εμάς, τον εργασιακό μας χώρο, τις ζωές μας. Χρειαζόμαστε μια νοοτροπία συνεχούς μάθησης, φροντίζοντας να είμαστε δια βίου μαθητές και θα προοδεύσουμε μαζί».αναφέρθηκε στο ότι η χώρα μας διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, την εμπειρία, που έχει αποκτήσει από τη συνεχή έκθεσή της σε κρίσεις. Αυτή η εμπειρία πρόσθεσε, βοήθησε τη χώρα και τον επιχειρηματικό κόσμο να επαναπροσδιοριστούν και να μπορούν να ανταπεξέλθουν γρήγορα σε κάθε πρόκληση, είτε είναι οικονομική, γεωπολιτική, τεχνολογική.«Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και κινούμαστε είναι τόσο δυναμικό, που είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάποια πρόβλεψη, για τους κινδύνους που έρχονται. Η Teleperformance είναι ένα Ευρωπαϊκό hub με μεγάλη αλληλεπίδραση σε διεθνές επίπεδο που δρα στο εκτεταμένο δίκτυο ενός παγκόσμιου οργανισμού, και γι’ αυτό το λόγο διαθέτει το στιβαρό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και τους μηχανισμούς απομείωσης της έκθεσης σε κινδύνους. Αυτό δίνει στην εταιρεία μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στη διαχείριση και τον έλεγχο της αβεβαιότητας.» ανέφερε ο κύριος Αθανασίου, και πρόσθεσε: «Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη προσωπικού και για να λύσουμε αυτό το θέμα έχουμε αναπτύξει τρεις άξονες πάνω στους οποίους δουλεύουμε διαρκώς: Δημιουργία ελκυστικής εργασιακής συνθήκης, φιλικού και ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος και θετικής επαγγελματικής προοπτικής».Η Teleperformance Greece είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής "Digital Integrated Business Services" στην Ελλάδα. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας, αποτελεί σήμερα ένα από τα κορυφαία Multilingual Hubs στον κόσμο, υποστηρίζοντας πάνω από 140 Αγορές σε 42 γλώσσες και διαλέκτους, με πάνω από 12.000 εργαζόμενους που προέρχονται από περισσότερες από 110 χώρες. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001, COPC OSP, PCI DSS, ISO 27001, Verego SRS, BEST, TOPS και Lean Six Sigma, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και υποστηρίζει επαφές μέσω κλήσεων, e-mail, chat, μέσων Κοινωνικής δικτύωσης, Artificial Intelligence, Ψηφιακές Πλατφόρμες, Bots, Speech Analytics, Bots, RPA's, IVR, fax, sms και whitemails. Με εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χανιά, προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων "One-Office" σε Customer Experience Services, Back-Office Services και Knowledge Services, έχοντας λάβει πολλές σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα όπως η διάκριση Best Place to Work (2022, 2021, 2020, 2017, 2013), αλλά και στο εξωτερικό, με χαρακτηριστικά 15 βραβεία «European Contact Centre & Customer Service» τα τελευταία 6 χρόνια.