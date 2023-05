Οι εργαζόμενοι της METRO ξεκίνησαν να γράφουν «Χιλιόμετρα Προσφοράς» το 2023, για καλό σκοπό!

Κλείσιμο

Η πρώτη φάση της δράσης για το 2023, περιλάμβανε τρεις δρομικούς αγώνες σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ρόδο όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 550 εργαζόμενοι από τα My market και τα METRO Cash & Carry με τις οικογένειές τους, διανύοντας πάνω από 3.000 χιλιόμετρα, και προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη!Αναλυτικότερα, η METRO Running Team συμμετείχε στους εξής δρομικούς αγώνες:7ος Ημιμαραθώνιος Βόλου, με 189 συμμετοχές και 988 χιλιόμετρα προσφοράς17ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος «Μέγας Αλέξανδρος» Θεσσαλονίκης, με 244 συμμετοχές και 1.245 χιλιόμετρα προσφοράς8ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμου Ρόδου με 123 συμμετοχές και 777 χιλιόμετρα προσφοράςΜε σύμμαχο τη θετική διάθεση, και με την εταιρεία να αναλαμβάνει το συνολικό κόστος των συμμετοχών, η METRO Running Team απέδειξε για μία ακόμη φορά την αξία της ομαδικής συμμετοχής για έναν κοινό καλό σκοπό, καθώς μέσα από τους συγκεκριμένους αγώνες, στήριξε τους Φορείς: Άσπρες Πεταλούδες στο Βόλο, το Άσυλο του Παιδιού στη Θεσσαλονίκη και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Επαρχίας Ρόδου!Η METRO Running Team ανανεώνει τα δρομικά ραντεβού της από το Σεπτέμβριο, με τις διοργανώσεις Run Greece Πάτρας και Ioannina Lake Run 2023, και τον Οκτώβριο στην Αθήνα με τον αγώνα δρόμου Race for the Cure.