Mobile Medi: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Interamerican που αναβαθμίζει την εμπειρία ασφαλισμένων και συνεργατών

To Mobile Medi, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Interamerican που βελτιώνει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των συνεργατών του Δικτύου Υγείας της αλλά και την εμπειρία των ασφαλισμένων της όταν επισκέπτονται παρόχους υγείας, αποτελεί μια ακόμη καινοτομία της Interamerican στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Ως τέτοια, συνεπώς, διακρίθηκε με 2 Gold βραβεία στις κατηγορίες “Best Use of Technology for Claims” και “Best Paperless Digital Initiative” των Digital Finance Awards 2023