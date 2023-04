NOVA: Εμπλουτίζει την πλατφόρμα ΕΟΝ με δημοφιλείς εφαρμογές & παιχνίδια

, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο την πλατφόρμα EON με μοναδικές και πρωτοποριακές λειτουργίες και δίνει πρόσβαση στις πλέον δημοφιλείς εφαρμογές, με ένα μόνο κλικ.Μέσα από το περιβάλλον της ΕΟΝ οι συνδρομητές της Nova εξασφαλίζουν εύκολα και γρήγορα με το EON Smart Box*, πρόσβαση σε:: Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, με συναρπαστικές ελληνικές σειρές μυθοπλασίας, ξένες σειρές, αγαπημένες ταινίες, σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, μουσικές συναυλίες, αφιερώματα, επιλεγμένα προγράμματα από το πολύτιμο αρχείο της και ακόμα περισσότερα…: Η πρωτοποριακή πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν τα βίντεο και τη μουσική που αγαπούν, να ανεβάσουν πρωτότυπο περιεχόμενο και μοιραστούν όλα εκείνα που επιθυμούν με φίλους, συγγενείς και τον κόσμο του YouTube.: Η φιλική για τα παιδιά και οικογενειακή έκδοση του YouTube, με λειτουργίες γονικού ελέγχου και ηλικιακά φίλτρα.: To απόλυτo nonviolent, «tap and relax» arcade game. Όλοι οι συνδρομητές θα μπορούν να παίζουν μόνο με το remote control, χωρίς gamepad, ενώ δεν απαιτείται η χρήση special permissions.Παράλληλα, μέσα από τοmarketplace, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από εκατομμύρια εφαρμογές, παιχνίδια, μουσική, ταινίες, σειρές, βιβλία, περιοδικά και το σύνολο του Android περιοχομένου.. Με μια εκτεταμένη σειρά λειτουργιών που διευκολύνουν την εμπειρία του χρήστη, η ΕΟΝ προσφέρει πλήρη οδηγό προγράμματος, μηχανή προσωποποιημένων προτάσεων περιεχομένου, βραβευμένο τηλεκοντρόλ, δημιουργία προφίλ, φωνητική υποστήριξη και On Demand κατάλογο με δυνατότητα έξυπνης αναζήτησης. Παράλληλα, κάθε συνδρομητής της ΕΟΝ μέσω του Catch up εφτά ημερών μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά προγράμματα έως και εφτά ημέρες μετά τη μετάδοσή τους, να ξεκινήσει από την αρχή ή να γυρίσει προς τα πίσω ένα πρόγραμμα στην τηλεόρασή του, να διακόψει και να συνεχίσει την παρακολούθηση ενός προγράμματος αργότερα. Επιπλέον, με το EON kids, τα παιδιά έχουν τον δικό τους ασφαλή χώρο διασκέδασης.*δεν διατίθεται η λειτουργία σε Smart TV App ή σε φορητές συσκευές/ PCs/ MAC