Η κορυφαία πλατφόρμα πληρωμών και υπηρεσιών αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της

Το τοπίο στον εργασιακό τομέα έχει αλλάξει ριζικά μετά την πανδημία. Η τηλεργασία, το work from home έχει πλέον εξελιχθεί σε work from anywhere. Πλέον, οι απασχολούμενοι σε δυναμικούς κλάδους, όπως είναι η τεχνολογία, αλλά και σε πιο «ατομικές» δραστηριότητες, μπορούν να εργάζονται από οπουδήποτε.Σε έναν καινούργιο κόσμο γεμάτο προκλήσεις, η ανεύρεση και διατήρηση ταλέντων για τις ελληνικές εταιρείες γίνεται πλέον εξίσωση για δυνατούς λύτες. Η εισαγωγή νέων προνομίων από τις εταιρείες, ή η βελτίωση της υπάρχουσας πολιτικής παροχών είναι ικανές να διατηρήσουν τα ταλέντα εντός της εταιρείας, αυξάνοντας παράλληλα τα επίπεδα παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες των καταναλωτών στην Ελλάδα απαιτούν από τις εταιρείες ένα τεχνολογικό μετασχηματισμό για την καλύτερη δυνατή ψηφιακή εμπειρία.