Η Lidl Official Fresh Food Partner στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας UCI 2023

Από τις 3 έως τις 13 Αυγούστου, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας UCI θα διεξαχθεί στη Γλασκώβη και σε άλλα σημεία σε ολόκληρη τη Σκωτία. Θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα ποδηλατικά γεγονότα στην ιστορία και θα συνδυάσει για πρώτη φορά 13 υπάρχοντα Παγκόσμια Πρωταθλήματα UCI σε ένα μεγάλο γεγονός.Στο πλαίσιο αυτό, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας UCI και η Lidl, μία από τις κορυφαίες εταιρείες λιανεμπορίου τροφίμων στη Γερμανία και την Ευρώπη, συνάπτουν εταιρική συμφωνία: Ως Official Fresh Food Partner, η Lidl στηρίζει και τα 13 Παγκόσμια Πρωταθλήματα UCI της διοργάνωσης, επιθυμώντας να δώσει έμφαση στη σημασία της άσκησης και της συνειδητής διατροφής για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ως εταιρεία λιανεμπορίου τροφίμων, η Lidl δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις αγοράς, παρέχοντας πρόσβαση σε φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα στην καλύτερη ποιότητα και στην καλύτερη τιμή. Αυτό καθιστά τη Lidl στους πελάτες της ως έναν αξιόπιστο εταίρο για τις καθημερινές τους αγορές.Διεθνές line up για ένα διεθνές αθλητικό γεγονόςΩς εταιρεία του ομίλου Schwarz, η Lidl εκπροσωπείται διεθνώς με περισσότερα από 12.000 καταστήματα σε 31 χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Αυτό συνάδει απόλυτα με τον διεθνή χαρακτήρα και την ποικιλομορφία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας της UCI: Πάνω από 6.000 επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδηλάτες από περισσότερες από 120 χώρες θα αγωνιστούν στα 13 Παγκόσμια Πρωταθλήματα UCI.Όπως τα προϊόντα της Lidl είναι προσιτά σε όλους, έτσι και η ποδηλασία είναι προσιτή σε όλους: Το άθλημα είναι ιδανικό για όποιον επιθυμεί να είναι πιο δραστήριος στην καθημερινότητά του.«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε ένα τόσο καινοτόμο και μοναδικό γεγονός. Η στήριξη ως Official Fresh Food Partner υπογραμμίζει τη δέσμευση της Lidl να συμβάλει σε έναν υγιεινό και ενεργό τρόπο ζωής, παρέχοντας πιο συνειδητές και υγιεινές επιλογές διατροφής. Σε αυτό το ιδιαίτερο παγκόσμιο γεγονός, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας UCI 2023 και να εμπνεύσουμε μαζί τους ανθρώπους να είναι πιο ζωτικοί και δραστήριοι στην καθημερινότητά τους», δήλωσε σχετικά ο Jeroen Bal, Divisional Board Member Customer της Lidl International.Η Amina Lanaya, Γενική Διευθύντρια της UCI, δήλωσε: «Η Lidl αποτελεί τον τέλειο διεθνή εταίρο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας UCI 2023, καθώς προσκαλούμε τους κορυφαίους αθλητές από περισσότερες από 120 χώρες να αγωνιστούν σε αυτή τη θεαματική διρογάνωση. Η Lidl συμμερίζεται την πεποίθησή μας ότι η ποδηλασία είναι για όλους και θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε έναν από τους βασικούς στόχους της διοργάνωσης, που είναι η προσέγγιση ενός διευρυμένου εγχώριου και διεθνούς κοινού και να προωθήσουμε τα πολλά οφέλη του ποδηλάτου για την υγεία και την ευεξία».