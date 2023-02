Επιταχύνετε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σας στον γρήγορα αναπτυσσόμενο υβριδικό κόσμο, με τις πιο πρόσφατες λύσεις Lenovo

Το πιο πρόσφατα επανασχεδιασμένα ThinkPad X13 and X13 Yoga Gen 4 για επαγγελματίες που είναι μονίμως σε κίνηση

Τα ανανεωμένα ThinkPad T-series και L-series laptops για ευέλικτες επιχειρήσεις

Το επίσης ανανεωμένο ThinkPad E14 Gen 5 και το νέο E16 Gen 1 που παρέχουν το ThinkPad DNA σε μια συσκευή που απευθύνεται σε SMB

Οι θήκες ThinkPad Sleeves 13 ιντσών και 14 ιντσών, προστατεύουν τη συσκευή σας εν κινήσει

Τις πιο πρόσφατες οθόνες ThinkCentre™ Tiny-in-One (TIO) Gen 5 22 ιντσών και 24 ιντσών που παρέχουν σπονδυλωτή λύση για πολλαπλά σενάρια χρήσης

Το αναθεωρημένο IdeaPad™ Duet 3i και το IdeaPad Slim 3 Chromebook που προσφέρουν μια κομψή επιλογή για καταναλωτές που έχουν επίγνωση της αξίας τους

Σήμερα στο πλαίσιο του MWC™ 2023, η Lenovo παρουσίασε τις πιο πρόσφατες λύσεις PC και Chromebook, ειδικά κατασκευασμένα για τις απαιτήσεις υβριδικών μορφών εργασίας, καθώς προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες και νέες δυνατότητες στους χρήστες, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα αναγκών. Με μια προοδευτική και σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασμού, οι πιο πρόσφατες λύσεις υπολογιστών, οι οποίες περιλαμβάνουν ανανεώσεις σε όλο το χαρτοφυλάκιο ThinkPad, εστιάζουν κυρίως σε βελτιώσεις στην απόδοση του συστήματος, αύξηση της χρήσης βιώσιμων υλικών και συνεχείς βελτιώσεις στην εμπειρία χρήστη. Τα laptop δεύτερης γενιάςκαιμε Windows 11, προσφέρουν ενισχυμένη λειτουργικότητα σε βασικούς τομείς του hardware και του software, για να βοηθήσουν τους χρήστες να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους. Τοθα είναι διαθέσιμο με ένα νέο Flex Fiber κάλυμμα, από βιολογικά υλικά, για μοναδική εμφάνιση και αισθητική. Η Lenovo παρουσίασε επίσης τα επανασχεδιασμένακαιτέταρτης γενιάς που προσφέρουν στενότερα bezels, νέα χρώματα, υλικά και χαρακτηριστικά, σχεδιασμένα για να διευκολύνουν την υβριδική εργασία. Το χαρτοφυλάκιο ThinkPad για το 2023 ολοκληρώνεται με τα τέταρτης γενιάς laptopsκαι δεύτερης γενιάς, μαζί με τα τέταρτης γενιάς, που είναι σχεδιασμένα για επιχειρήσεις και καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες για φορητότητα.Για τις επιχειρήσεις που εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, τοπέμπτης γενιάς με νέες οθόνες 16:10 ή, το νέο form factor 16 ιντσών στο, είναι η σωστή επιλογή. Σε όσους η εργασία τους περιλαμβάνει πολλά ταξίδια, η πρόσθετη προστασία που παρέχει το νέο, διαθέσιμο σε 13 και 14 ίντσες για να υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα φορητών υπολογιστών, είναι η απάντηση. Η εξαιρετικά ευέλικτη οθόνηπροσφέρει βελτιωμένες οπτικοακουστικές δυνατότητες και επανασχεδιασμένα χαρακτηριστικά, ικανά να υποστηρίζουν πολλαπλά σενάρια εργασίας. Τέλος, οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν την ευελιξία που προσφέρει το πιο πρόσφατο, ένα αποσπώμενο laptop Windows 11 που προσφέρει απρόσκοπτη μετάβαση ανάμεσα στις λειτουργίες clamshell και tablet. Εναλλακτικά, το οικοσύστημα ChromeOS με το πιο πρόσφατο, διαθέτει μια σειρά από αναβαθμίσεις ήχου, εικόνας και συνδεσιμότητας για να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία χρήσης.Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σήμερα, είναι επίσης διαθέσιμα ως μέρος του μοντέλου, το όποιο προσφέρει στους οργανισμούς μια ευρεία γκάμα λύσεων που περιλαμβάνει ψηφιακούς χώρους εργασίας, ευέλικτες επιλογές πληρωμής και τη δυνατότητα να αναπτύσσουν την IΤ υποδομή τους, ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες της επιχείρησής τους. Για να βελτιώσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα και την εμπειρία των εργαζομένων, οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν το. Η νέα αυτή ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών υποστήριξης προσφέρει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην υποστήριξη IT, παρέχοντας στους χρήστες μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης, καθώς και άμεση πρόσβαση στους καλύτερους τεχνικούς της Lenovo. Το Premier Support Plus αξιοποιεί επίσης πληροφορίες τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από τογια να βοηθήσει τις ομάδες IT να προβλέψουν και να αποτρέψουν τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, σε όσες συσκευές θέλουν, όπου και αν αυτές βρίσκονται.Μια πρόσφατη έρευνα της Lenovo έδειξε ότι η σαφής στρατηγική IT είναι ουσιαστικής σημασίας για τον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της κάθε επιχείρησης και την εξέλιξη της υβριδικής και ευέλικτης εργασίας, με μεγαλύτερη εστίαση στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήσης των εργαζομένων, σε πολυάριθμους παράγοντες της καθημερινότητάς τους. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί λύσεις ευθυγραμμισμένες με τον σημερινό υβριδικό κόσμο εργασίας, εστιασμένες στο να προάγουν την παραγωγικότητα και στη διευκόλυνση της ομαδικής εργασίας. Τα πιο πρόσφατα laptops ThinkPad της Lenovo προσφέρουν καινοτομίες σχεδιασμένες με επίκεντρο τον άνθρωπο, που είναι ουσιαστικές για τη δημιουργία θετικών εμπειριών στους εργαζόμενους, καθώς εισάγουν νέες και βελτιώνουν παλαιότερες λειτουργίες, προσφέροντας έτσι νέες δυνατότητες πιο αποτελεσματικής υβριδικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα, καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για τη δημιουργία πιο βιώσιμων προϊόντων.Οι ομάδες σχεδιασμού και μηχανικής της Lenovo αφιερώνουν χιλιάδες ώρες εξερευνώντας καινοτομίες στην κατασκευή, τα υλικά, την ενεργειακή απόδοση, τη συντήρηση και τη συσκευασία των συσκευών ThinkPad, για να συνεχίσουν να παράγουν ολοένα και πιο βιώσιμα προϊόντα. Η Lenovo παραμένει επικεντρωμένη στη δέσμευσή της για μια ανθεκτική και πιο βιώσιμη παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και βιοκαυσίμων για τη ναυτιλία στις μεταφορές των προϊόντων της, εγκαθιστώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα εργοστάσιά της και υιοθετώντας ενεργειακά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας , για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.Η Lenovo ενθαρρύνει επίσης τους πελάτες της να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας μέσω της παροχής υπηρεσιών όπως το CO2 Offset Service που έχει ήδη αντισταθμίσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα από τις αγορές των υπολογιστών Think, καθώς και την υπηρεσία Asset Recovery Service , που βοηθά τους πελάτες στην ανακύκλωση υλικού τεχνολογίας στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εδώ και 15 χρόνια.Μετά την κυκλοφορία των ανανεωμένων laptop της σειράς ThinkPad X1 τον Δεκέμβριο του 2022, το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο ThinkPad παρουσιάζει ανανεωμένα και νέα μοντέλα, που έρχονται να βελτιώσουν περαιτέρω ένα από τα ήδη πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια φορητών υπολογιστών.Η αυξημένη χρήση περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών και Post Consumer Content (PCC) σε επιλεγμένα εξαρτήματα, συνάδει με τη συνεχιζόμενη εστίαση της Lenovo στην υποστήριξη μιας κυκλικής οικονομίας, αλλά και τους στόχους του Ομίλου να ενσωματώσει το ανακυκλωμένο περιεχόμενο μετά την κατανάλωση στο 100% των προϊόντων Η/Υ, έως το 2025.Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τις συνεχείς προσπάθειες της Lenovo να εφαρμόσει πιο βιώσιμες πρακτικές στον σχεδιασμό και τη συσκευασία προϊόντων ThinkPad στα laptop ThinkPad που ανακοινώνονται σήμερα:Επιπλέον, η νέα εφαρμογήπου ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, θα είναι επίσης διαθέσιμη στη νέα σειρά ThinkPad Z, τη σειρά X13, τη σειρά T και τη σειρά L. Οι διαισθητικές δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό Commercial Vantage στοχεύουν να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν τους χρήστες ώστε να ενεργοποιήσουν ορισμένες ρυθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή στην παράταση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων.